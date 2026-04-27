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兒少權法翻新納精神暴力 全教產憂定義不明、濫訴恐暴增 要求撤回

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
全教產憂心《兒少權法》修法恐使校園教學壓力升高、濫訴增加，進一步加劇教師焦慮。示意圖／聯合報系資料照片
全教產憂心《兒少權法》修法恐使校園教學壓力升高、濫訴增加，進一步加劇教師焦慮。示意圖／聯合報系資料照片

衛福部21日預告《兒童及少年權益保障法》（原《兒童及少年福利與權益保障法》）全文修正草案，其中第72條將「精神暴力」與「其他不當對待」明確納入禁止條款，第146條更大幅放寬罰則，即使「情節尚非重大」仍處以6000至6萬元罰鍰。全國教育產業總工會今天表達強烈抗議與憂慮，認為此舉恐導致校園教學陷入僵局，預期濫訴的情況將倍數暴增，加倍造成教師的焦慮與恐慌，使教育現況面臨崩潰狀態。

全教產理事長林蕙蓉表示，目前高級中等以下學校面臨多重挑戰，包括校事會議造成濫訴、教師動輒得咎教學趨於保守、師培生投入意願下降、親師生信任下滑等困境，然而衛福部所預告的修法草案中，「精神暴力」與「其他不當對待致有害其身心發展之行為」定義不明，恐因標準模糊造成主觀解讀不同，讓教師正常管教行為易被誤解或遭投訴。

林蕙蓉認為，相關條文應有更明確判準，以區分合法管教與不當行為，避免越過教育部的《教師法》、《教育基本法》、《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》直接介入校園日常管教，否則將涉及一事二罰或標準不一的法律適用競合問題。

全教產舉例，教師為維護課堂秩序的管教，要求嚴重干擾上課同學遵守秩序，若在衛福部所預告的修法草案下，教師極有可能遭家長投訴對學生身體暴力、精神暴力及不當對待，做錯事情的是學生，而老師卻付出極高的代價。

儘管最高行政法院109年度上字第1195號判決提到，一般性管教措施即使對學生產生不利影響，仍屬法規允許範圍，但全教產認為，《兒童及少年權益保障法》法律位階較高，恐使教師為避免觸法而轉向更保守的「防禦性教學」。

此外，依教育部《教師輔導與管教學生辦法注意事項》，教師在制止學生攻擊他人或危害行為時屬依法執行職務，原則上不予處罰，但在衛福部預告的修法草案下，仍可能因家長投訴而進入調查，甚至面臨裁罰風險。此舉恐對高中以下教師帶來衝擊，若修法未妥善銜接現行教育法規與管教措施，並忽略家庭教育與親師合作的重要性，不僅加重教師壓力，也將嚴重影響兒少身心發展。

全教產表示，為避免法律適用上的不確定性，導致教師因擔心觸法而怯於進行必要的輔導與管教，建議衛福部應撤回草案，並與教育部跨部會協商，接納教師團體的專業意見、並就相關法律競合適用問題，「精神暴力」及「不當對待」的定義，明確樣態等法規紅線，有助於教師有所依循，安心教學。

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