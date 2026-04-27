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韓國藝術家邢隣虎尾科大首展 不同凡響的跨感官藝術感知

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
藝術家Lynn Hyeong於展場解說「混沌滲透：鯉魚之土」，分享作品與土地、時間及自然共同生成的創作過程。圖／虎科大提供
藝術家Lynn Hyeong於展場解說「混沌滲透：鯉魚之土」，分享作品與土地、時間及自然共同生成的創作過程。圖／虎科大提供

虎尾科技大學推出韓國跨領域藝術家Lynn Hyeong（邢隣）個展「Chaosmose《渾沌秩序》：乘著渾沌，破繭而出」今起在學校藝術中心開展。展覽以複合媒材、油彩、香氣與聲音交織多重感官經驗，帶領觀者走入沉浸式感知旅程。

現場並邀請法籍台裔聲音藝術家Aloïs Yang（楊博宇）演出，以聲音回應作品與空間，進一步豐富展覽的跨感官層次。

Lynn Hyeong畢業於巴黎第八大學「生態藝術與媒體研究所」，目前任教於東海大學並擔任駐校藝術家。其創作深受在法國、韓國與台灣三地生活經驗影響，特別關注生態議題與生命感知，常以泥土、碎片及日常痕跡為素材，轉化為回應環境與社會的藝術語言。透過與物質的深度對話，引領觀者重新傾聽生命世界中細微而真實的脈動。

本次展覽是她在台灣首次個展，她說，「Chaosmose」並非單純指向失序或混亂，而是她在創作與生命歷程中不斷經驗、轉化並重新理解的過程。對她而言，藝術是透過手與整個身體，直接與畫布、物質及環境互動的實踐。相較於數位創作，她更重視身體感知與直觀觸碰，並將這樣的創作方式視為回到內在、探索自我的途徑。

她指出，即使是礦物顏料看似無機的材料，在創作過程中仍能感受到其所蘊含的能量與生命性，因此創作不只是人對作品的塑造，也是以有生命的方式重新感受外在世界。

除個人創作，她更展開跨領域的協作，包含在苗栗三義土地上完成的泥土與畫布集體創作，以及與台灣調香師合作的香氣計畫，讓氣味成為作品的一部分，使觀者得以透過呼吸進入藝術現場。

她的作品更與自然環境共同完成，例如創作過程中，任由雨水滴落於礦物顏料上，形塑出如宇宙星雲般的暈染層次或流動紋理；或以草葉紮成畫筆，透過雙手與泥土完成畫作後，再將畫布埋入土中，經由泥土、樹根、濕度與時間持續作用，使作品在自然力量參與下生成。

她認為，創作既是向內探尋，也是向外感知世界的過程，這樣透過身體、雙手與自然共創的實踐，本身也具有療癒的力量。

虎科大副校長陳大正表示，Lynn Hyeong長期取材自然元素進行創作，關注環境、物質與生命關係，期盼大家透過展覽，在藝術感知中獲得更多啟發。展覽即日起至5月15日，假日休館，歡迎各界參觀。

法籍台裔聲音藝術家Aloïs Yang（楊博宇）以聲音與肢體展演回應展覽作品與空間。圖／虎科大提供
法籍台裔聲音藝術家Aloïs Yang（楊博宇）以聲音與肢體展演回應展覽作品與空間。圖／虎科大提供

透過雨水與礦物顏料的交互作用，Lynn Hyeong作品「Chaosmose I」呈現自然參與創作的視覺層次。圖／虎科大提供
透過雨水與礦物顏料的交互作用，Lynn Hyeong作品「Chaosmose I」呈現自然參與創作的視覺層次。圖／虎科大提供

藝術家Lynn Hyeong分享創作理念，強調藝術對他而言，是透過手與整個身體，直接與畫布、物質及環境互動的實踐。圖／虎科大提供
藝術家Lynn Hyeong分享創作理念，強調藝術對他而言，是透過手與整個身體，直接與畫布、物質及環境互動的實踐。圖／虎科大提供

法國 藝術家 韓國 虎尾科技大學

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