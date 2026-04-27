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廣角鏡／清大70周年校慶 發起器識卓越計畫迎AI挑戰

聯合報／ 記者黃羿馨
清大器識計畫 迎AI挑戰 國立清華大學迎來一百一十五周年暨在台建校七十周年校慶，面對ＡＩ浪潮，一九八六級校友發起「器識卓越計畫」，盼陪伴學弟妹在變動時代中建立定力，成為能回應社會需求的領導者。 校慶以「未來由我」為主題，活動亮點有文化傳承，發布重新編曲的紀念黑膠唱片，並為「紫光清華故事牆」揭牌，透過聲音與文字典藏校史記憶。校長高為元強調，校方已啟動「清華未來基金」及多項研究計畫，全力支持師生創新與回應社會需求。圖／清華大學提供
清大器識計畫 迎AI挑戰 國立清華大學迎來一百一十五周年暨在台建校七十周年校慶，面對ＡＩ浪潮，一九八六級校友發起「器識卓越計畫」，盼陪伴學弟妹在變動時代中建立定力，成為能回應社會需求的領導者。 校慶以「未來由我」為主題，活動亮點有文化傳承，發布重新編曲的紀念黑膠唱片，並為「紫光清華故事牆」揭牌，透過聲音與文字典藏校史記憶。校長高為元強調，校方已啟動「清華未來基金」及多項研究計畫，全力支持師生創新與回應社會需求。圖／清華大學提供

國立清華大學迎來一百一十五周年暨在台建校七十周年校慶，面對ＡＩ浪潮，一九八六級校友發起「器識卓越計畫」，盼陪伴學弟妹在變動時代中建立定力，成為能回應社會需求的領導者。

校慶以「未來由我」為主題，活動亮點有文化傳承，發布重新編曲的紀念黑膠唱片，並為「紫光清華故事牆」揭牌，透過聲音與文字典藏校史記憶。校長高為元強調，校方已啟動「清華未來基金」及多項研究計畫，全力支持師生創新與回應社會需求。

清華大學 AI 黑膠唱片

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