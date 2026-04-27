廣角鏡／清大70周年校慶 發起器識卓越計畫迎AI挑戰

立法院14日三讀通過「兒童托育服務法」，其中最受關注的「監管雲」制度正式入法，要求托嬰機構監視影像須上傳雲端並至少保存30天。政策立意在於防止虐童事件「無證可查」，但同時也引發隱私與監管過度爭議，全國各教保團體今日至立法院前陳情抗議，盼透過公共討論使制度更周延，兼顧兒童安全與隱私。

2026-04-26 12:22