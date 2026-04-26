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「我是海外特派員」培訓 唐鳳勉AI應是「仁工智慧」

中央社／ 台北26日電

中央通訊社第9屆「我是海外特派員」北區培訓營，今天邀請無任所大使唐鳳談AI（人工智慧）對新聞的影響。唐鳳認為，人工智慧應是「仁」工智慧，且不應變成「自我實現預言」。

「我是海外特派員」北區培訓營今天邁入第2天，唐鳳以「仁工智慧（Civic.AI）初探」為題談及AI趨勢。她將「人工智慧」轉化為「仁工智慧」破題，認為新聞不是內容生產，而是現場轉化成公眾可以理解、信任、共同回應的真實。

唐鳳引用昨天中央社社長胡婉玲以「AI能否取代新聞工作？能，也不能。」的扣問，認為未來的特派員不只是把世界帶回台灣，另一方面也應該讓在地經驗傳播到世界。

唐鳳以數年前例子談AI如何進入生活，像社群平台透過演算法推播使用者感興趣的內容，這種「量身打造」，導致意見極化、造成民粹化。

她表示，AI像是「野火」，像是演算法會使用「憤怒」，也讓使用者像是對垃圾食物上癮，但換個想法應該從「野火」變成「營火」，並不是要撲滅，而是要改造。

唐鳳認為，人工智慧是人造的智慧，而「仁工智慧」加入關懷他人的美德，使用者能考慮要有仁愛之心或為富不仁。

唐鳳表示，有些人認為AI將取代人類，但這不應該成為自我實現預言，應該「反抗那些專橫的語言」，就像氣象預報認為明天會下雨，但雲雨不會被控制，若AI判定某個人財務風險高而銀行選擇不給予貸款，這個人無法申請貸款而有財務危機，這就變成自我實現預言，「人被AI取代，這些都不是不可避免的。」

唐鳳強調，不確定就是好消息，「未來還沒有寫定，書寫它的人們，就在這個房間裡。」特派員能將台灣嘗試的經驗傳遞給世界，而如何把現場變成可信的真實，更是特派員的工作。

今天課程包含中央社媒體實驗室主任宋育泰談「媒體未來」、中央社政經新聞中心主任編輯萬淑彰談「永續」，及中央社副社長兼新聞部總編輯陳正杰談「媒體識讀」。

中區培訓營5月9、10日在中華電信學院台中黎明會館舉辦，南區培訓營5月23、24日於高雄市九福大飯店登場，學員透過培訓同時進行實習資格初選選拔，有機會到中央社實習，選拔出的小特派可到海外實習1個月。目前仍開放報名中。

「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，獲中華電信股份有限公司、中國信託商業銀行、第一商業銀行、昇恆昌股份有限公司、兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會贊助支持。

人工智慧 中央社 唐鳳

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