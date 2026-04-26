聽新聞
0:00 / 0:00
影／「監管雲」掀隱私攻防 教保團體抗議過度監控請總統暫緩公布
監管雲制度隨「兒童托育服務法」於2026年4月三讀通過，要求托嬰機構監視影像強制上傳雲端保存至少30天，嚴防真相被毀損。全國各教保團體下午在立法院前聯合陳情，反對監管雲強制上傳、守護嬰幼兒隱私權。
教保團體表示母法未能明確納入兒童隱私保障、家長同意權，以及影像調閱的比例原則，恐造成幼兒日常生活影像遭過度蒐集與不當使用，並削弱家長作為法定代理人的權利，敬請總統暫緩公布實施。教保團體呼籲主管機關衛生福利部在後續子法訂定過程中，納入三大原則規範：1、隱私必須保障：避免全面即時監控，確保幼兒生活不受不當侵擾。2、家長必須同意：影像上傳與調閱必須以家長書面同意為前提。3、調閱必須有限度：調閱者限於事業主管機關或司法人員，僅在具體事證或調查需要時方可調閱，並建立分級管制制度，確保有紀錄、有責任人，避免濫用。
【編輯推薦】
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。