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影／「監管雲」掀隱私攻防 教保團體抗議過度監控請總統暫緩公布

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
全國各教保團體下午在立法院前聯合陳情，反對監管雲強制上傳、守護嬰幼兒隱私權，教保團體表示母法未能明確納入兒童隱私保障、家長同意權，以及影像調閱的比例原則，恐造成幼兒日常生活影像遭過度蒐集與不當使用。記者蘇健忠／攝影
全國各教保團體下午在立法院前聯合陳情，反對監管雲強制上傳、守護嬰幼兒隱私權，教保團體表示母法未能明確納入兒童隱私保障、家長同意權，以及影像調閱的比例原則，恐造成幼兒日常生活影像遭過度蒐集與不當使用。記者蘇健忠／攝影

監管雲制度隨「兒童托育服務法」於2026年4月三讀通過，要求托嬰機構監視影像強制上傳雲端保存至少30天，嚴防真相被毀損。全國各教保團體下午在立法院前聯合陳情，反對監管雲強制上傳、守護嬰幼兒隱私權。

教保團體表示母法未能明確納入兒童隱私保障、家長同意權，以及影像調閱的比例原則，恐造成幼兒日常生活影像遭過度蒐集與不當使用，並削弱家長作為法定代理人的權利，敬請總統暫緩公布實施。教保團體呼籲主管機關衛生福利部在後續子法訂定過程中，納入三大原則規範：1、隱私必須保障：避免全面即時監控，確保幼兒生活不受不當侵擾。2、家長必須同意：影像上傳與調閱必須以家長書面同意為前提。3、調閱必須有限度：調閱者限於事業主管機關或司法人員，僅在具體事證或調查需要時方可調閱，並建立分級管制制度，確保有紀錄、有責任人，避免濫用。

全國各教保團體下午在立法院前聯合陳情，反對監管雲強制上傳、守護嬰幼兒隱私權，教保團體呼籲主管機關衛生福利部在後續子法訂定過程中，納入三大原則規範：1.隱私必須保障。2.家長必須同意3.調閱必須有限度。記者蘇健忠／攝影
全國各教保團體下午在立法院前聯合陳情，反對監管雲強制上傳、守護嬰幼兒隱私權，教保團體呼籲主管機關衛生福利部在後續子法訂定過程中，納入三大原則規範：1.隱私必須保障。2.家長必須同意3.調閱必須有限度。記者蘇健忠／攝影

全國各教保團體下午在立法院前聯合陳情，表示母法未能明確納入兒童隱私保障、家長同意權，以及影像調閱的比例原則。記者蘇健忠／攝影
全國各教保團體下午在立法院前聯合陳情，表示母法未能明確納入兒童隱私保障、家長同意權，以及影像調閱的比例原則。記者蘇健忠／攝影

全國各教保團體下午在立法院前聯合陳情，反對監管雲強制上傳、守護嬰幼兒隱私權。記者蘇健忠／攝影
全國各教保團體下午在立法院前聯合陳情，反對監管雲強制上傳、守護嬰幼兒隱私權。記者蘇健忠／攝影

立法院 隱私 兒童托育服務法 托育

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