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2.5萬學童喝到鮮奶 竹市已發4.8萬張壯壯卡 首周配額今截止

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府4月20日推動「竹市壯壯卡」，截至目前總發卡量達4萬8000餘張，累計領取人次已突破2萬5000名幼、學童完成鮮奶或豆漿兌換。記者王駿杰／攝影
新竹市政府4月20日推動「竹市壯壯卡」，截至目前總發卡量達4萬8000餘張，累計領取人次已突破2萬5000名幼、學童完成鮮奶或豆漿兌換。記者王駿杰／攝影

新竹市政府4月20日推動「竹市壯壯卡」，截至目前總發卡量達4萬8000餘張，累計領取人次已突破2萬5000名幼、學童完成鮮奶或豆漿兌換，教育處提醒，本周配額尚未完成領取的家長，請把握今天前往市府合作八大通路完成兌換，27日將開啟新一周兌換。

新竹市長高虹安指出，自「壯壯卡」政策實施以來，陸續看到許多家長帶著孩子前往領取「成長補給」，深感欣慰。各通路業者亦回報，目前商品供應穩定，整體兌換流程順暢。市府期盼透過「壯壯卡」政策，協助新竹市2至12歲幼童及學童規律補充鈣質與優質蛋白質，為孩子健康成長奠定良好基礎。

新竹市教育處說明，兒童是城市未來的基石，市府持續透過多元政策強化下一代健康。「壯壯卡」不僅減輕家庭負擔，也透過日常兌換機制，引導孩童養成攝取乳品與豆製品的良好飲食習慣，進一步促進健康成長與學習發展。

教育處指出，「壯壯卡」政策結合八大通路據點，提升兌換的便利性與可近性，每周提供一瓶鮮乳或豆漿，協助穩定補充學童日常所需營養。市府未來將持續觀察執行情形，滾動檢討並優化相關措施，持續精進服務品質。

教育處提醒，請家長切勿錯過本周兌換權益。本周兌換期限至今日晚間11時59分止，並於4月27日開啟新的一周兌換。若民眾對申請或使用「壯壯卡」有任何疑問，可洽客服專線03-572-0151或03-572-0152，或至官方網站( https://milk.hccg.gov.tw )查詢相關資訊。

高虹安 新竹 壯壯卡

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