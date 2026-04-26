2.5萬學童喝到鮮奶 竹市已發4.8萬張壯壯卡 首周配額今截止
新竹市政府4月20日推動「竹市壯壯卡」，截至目前總發卡量達4萬8000餘張，累計領取人次已突破2萬5000名幼、學童完成鮮奶或豆漿兌換，教育處提醒，本周配額尚未完成領取的家長，請把握今天前往市府合作八大通路完成兌換，27日將開啟新一周兌換。
新竹市長高虹安指出，自「壯壯卡」政策實施以來，陸續看到許多家長帶著孩子前往領取「成長補給」，深感欣慰。各通路業者亦回報，目前商品供應穩定，整體兌換流程順暢。市府期盼透過「壯壯卡」政策，協助新竹市2至12歲幼童及學童規律補充鈣質與優質蛋白質，為孩子健康成長奠定良好基礎。
新竹市教育處說明，兒童是城市未來的基石，市府持續透過多元政策強化下一代健康。「壯壯卡」不僅減輕家庭負擔，也透過日常兌換機制，引導孩童養成攝取乳品與豆製品的良好飲食習慣，進一步促進健康成長與學習發展。
教育處指出，「壯壯卡」政策結合八大通路據點，提升兌換的便利性與可近性，每周提供一瓶鮮乳或豆漿，協助穩定補充學童日常所需營養。市府未來將持續觀察執行情形，滾動檢討並優化相關措施，持續精進服務品質。
教育處提醒，請家長切勿錯過本周兌換權益。本周兌換期限至今日晚間11時59分止，並於4月27日開啟新的一周兌換。若民眾對申請或使用「壯壯卡」有任何疑問，可洽客服專線03-572-0151或03-572-0152，或至官方網站( https://milk.hccg.gov.tw )查詢相關資訊。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。