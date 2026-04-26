「監管雲」掀隱私攻防 教保團體抗議過度監控 石崇良：非隨時可調閱

立法院14日三讀通過「兒童托育服務法」，其中最受關注的「監管雲」制度正式入法，要求托嬰機構監視影像須上傳雲端並至少保存30天。政策立意在於防止虐童事件「無證可查」，但同時也引發隱私與監管過度爭議，全國各教保團體今日至立法院前陳情抗議，盼透過公共討論使制度更周延，兼顧兒童安全與隱私。

新法規定，托育機構須設置監視設備，並將影像上傳至主管機關系統進行異地備份，一旦發生疑似虐待或爭議事件，可依法調閱影像釐清責任。衛福部長石崇良今天表示，此舉是為避免過去因設備損壞或影像遺失，導致關鍵證據消失的問題，強化兒童安全防護。

新政策上路引發第一線反彈聲浪，多個教保團體指出，托嬰場域涉及嬰幼兒如廁、換尿布等高度隱私情境，若影像外流，將對兒童人格權造成長期影響。托育人員也憂心，「被全面監視」將改變照護行為，甚至出現「防禦性托育」，例如減少肢體接觸或主動照顧，以避免被誤解或申訴，反而影響幼兒發展與照護品質。

石崇良指出，「監管雲」並非即時監看系統，而是「備份機制」，影像並非隨時可供家長查看，而是須透過法定程序調閱。他以行車紀錄器、閉路電視比喻，資料經過一段時間就會被洗掉，所以才會要求在雲端備援。系統的核心邏輯在於「異地備份」與「真相保全」。調閱需要一定的法定程序，並非隨時可以取閱。

教保團體反映，影像調閱若缺乏明確規範，可能導致家長頻繁要求查看畫面，增加行政負擔，也傷害親師之間原有的信任關係。石崇良說，監管雲制度的推動，與近年重大虐童案件引發社會高度關注密切相關。政府希望透過制度化影像保存，建立可追溯機制，讓事件發生後能夠還原真相，避免爭議無法釐清。

監管雲即將進入實施階段，希望落實安全保障，不過，石崇良呼籲，托育體系的核心仍在於人力品質與制度支持，監視器與雲端備份只是輔助工具，無法取代專業訓練與現場管理。