回收塑膠袋變身大型飛行裝置 800新北市民共創「太陽能飛行博物館」
昨日是新北美術館開館一周年慶，一件集結800名民眾創意、回收塑膠袋拼貼而成的大型裝置作品「太陽能飛行博物館」在當天進行升空實驗行動。新北美術館表示，此一行動結合藝術創作、環境思考與公眾參與，邀請市民共同完成一件以太陽能驅動的飛行裝置，透過集體創作回應當代永續議題。，亦是國際展覽「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」的重要延伸計畫。
「太陽能飛行博物館（Museo Aero Solar）」是一件由回收塑膠袋拼貼而成的大型裝置作品，透過太陽熱能加熱內部空氣產生浮力，使其得以升空飛行。作品不依賴任何化石燃料，轉而運用自然能量作為動力，是對能源使用與未來生活方式的想像與提問。此一計畫已於全球多地實踐，透過不同城市的參與持續累積創作內容。
2026年，新北市美術館配合展覽前期推動公眾參與計畫，邀請民眾共同製作核心作品「太陽能飛行博物館」。計畫邀集8間學校、6個社群團體與在地居民加入創作行列，並於春節期間辦理特別活動，總計完成26場工作坊，近800位民眾與師生共同參與，攜手共創這件大型裝置作品。
工作坊中，不同世代與背景的參與者，有人描繪自然景象，有人書寫生活經驗，也有人以圖像回應環境議題。這些來自個人的創作，透過裁剪、拼貼與繪製，將原本被棄置的塑膠袋轉化為眾人共同完成的飛行裝置，展現集體創作的力量。
新北美術館表示，本次升空實驗行動特別邀請所有參與計畫的學校師生、社群團體及民眾回到現場，共同見證作品升空的重要時刻。從前期材料蒐集與工作坊創作，到最終於新美聚場的升空實踐，參與者不僅是作品的創作者，同時也是這場公共行動的見證者與共同完成者，使藝術從個人創作延伸為城市共享的集體經驗。此一計畫亦回應展覽「共織宇宙」所提出的核心觀點，萬物之間的關係並非孤立，而是彼此交織。當不同個體的行動累積並連結，便能形成改變的力量。
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