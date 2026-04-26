教部補助44校升級學習空間 營造自主學習環境
教育部推動「高級中等學校充實自主學習及空間設施計畫」，114年補助44校優化圖書館與學習空間環境， 營造激勵學生自主學習的生活環境空間。
教育部今天發布新聞稿指出，自主學習為培養未來公民素養的重要策略，空間環境是塑造行為與素養核心要素，國民及學前教育署透過「高級中等學校充實自主學習及空間設施計畫」，補助學校優化學習場域，營造激勵學生自主學習的環境空間，落實「玩中學、做中學、 學中得」。
國教署表示，高中充實自主學習及空間設施計畫於112年補助30校，113年補助31校，114年補助44校，持續協助各校優化圖書館與學習空間環境，推動學習場域全面升級，營造更具啟發性與支持性的學習氛圍，進一步激發學生自主學習動機，培養學生成為「終身學習者」。
新營高工圖書館透過補助，將3間教室轉型為多功能自主學習場域，並增設視聽媒體設備，打造科技輔助自主學習的環境，提供學生進行自主學習、分組討論、專題製作等學習活動，並整合圖書館資源，提升學生自主學習的參與意願與學習成效。
中興大學附屬台中高農則打造「興光自主學習空間」，以無印及日式禪風風格進行空間改造，形塑兼具功能性與舒適感的學習場域，除了支援課程運用，也開放學生自主使用，成為連結課室與校園生活的「第三學習空間」，讓師生能沉浸於學習中，成為校園裡學習的助力。
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