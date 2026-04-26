快訊

陸短暫掀廢手機淘金熱 電子垃圾如何被玩成期貨交易？

白宮記者晚宴變驚魂現場！CNN主播曝槍聲瞬間 目擊者：男子持槍倒地

蔣經國日記／不滿胡璉軍閥作風 仍親赴金門為他建亭

聽新聞
0:00 / 0:00

全台青聚點釋200名額 青年署發2萬揪青年專長變「在地超能力」

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
全台青聚點釋出近200個蹲點實作名額，並提供新台幣2萬元實作支持金，鼓勵青年將個人專長轉化為解決在地問題的行動。圖／青年署提供。
全台青聚點釋出近200個蹲點實作名額，並提供新台幣2萬元實作支持金，鼓勵青年將個人專長轉化為解決在地問題的行動。圖／青年署提供。

教育部青年發展署115年串連全台近50組「青聚點」在地團隊，釋出近200個蹲點實作名額，邀請18至35歲青年走入地方「蹲點」至少20天，除了有專業地方工作者帶路陪伴，並提供新台幣2萬元實作支持金，鼓勵青年將個人專長轉化為解決在地問題的行動，並在結業前提出具體的「Dream Idea」行動提案，將觀察與想法落實為實際方案。

青年署表示，青聚點的蹲點實作有別於學校與企業實習，除了多元的地方議題與工作方法外，核心價值在於鼓勵青年「帶著問題進場」，從處理社區細微的分歧到凝聚共識，學習如何與地方建立深度的信任關係，強調這不只是一場勞動力換取獎金的過程，更是一場心態與能力的轉型。

位於宜蘭蘇澳的青聚點「美得冒泡 BEAUTIFOOL」，蹲點實作生廖翊安從多元視角記錄在地物種，製作「魚圖鑑」，發揮創意將田調成果轉譯設計成「魚教魚樂：成為南方澳水系寶可夢大師」行動提案，進一步與蘇澳岳明國中小合作，發展為實體教案；另一位蹲點生譚宏孝則將蹲點期間所學的在地知識，帶回學校課堂成為食農教案，讓地方的養分在都市教育現場持續發酵。

花蓮富里的青聚點「天賜糧源」，引領青年走進有機稻米產銷的最前線，蹲點實作生游馥伃在蹲點結束後，將「鱉溪」議題作為社區行動的開始，因此獲得2024年「信義房屋社區一家計畫」楷模獎—深耕校園類（大專青年組）的肯定。青年署呼籲對地方有感、對未來有想像的青年報名，額滿即截止。更多資訊請至計畫官方網站（https://changemaker.yda.gov.tw/）查詢。

青年 勞動力

延伸閱讀

牛糞變「三寶」奪冠！學校旁4座乳牛場　彰化國小拚出環教第一

台東返鄉青年求助就業輔導 錄取並獲逾4萬元獎金

相關新聞

全台青聚點釋200名額 青年署發2萬揪青年專長變「在地超能力」

教育部青年發展署115年串連全台近50組「青聚點」在地團隊，釋出近200個蹲點實作名額，邀請18至35歲青年走入地方「蹲點」至少20天，除了有專業地方工作者帶路陪伴，並提供新台幣2萬元實作支持金，鼓勵青年將個人專長轉化為解決在地問題的行動，並在結業前提出具體的「Dream Idea」行動提案，將觀察與想法落實為實際方案。

學區焦慮／搶明星國中2歲就要卡位 少子化掀學區遷徙潮

少子化來襲，學生人數年年下滑，但台北市額滿國中卻不減反增，今年再度回到22校高點，不少家長直呼：「不是少子化，怎麼額滿學校更多了？」從「公校七雄」到周邊學校，名校磁吸效應持續擴大，家長為卡位不惜提前8至11年設籍，甚至孩子2歲就開始布局。當升學競爭持續向下延伸，已掀起一波「學區遷徙潮」。

教師：盼鐘點費全國一致 隨物價調增

為提升教師待遇進一步解決教師荒，教育部全面調升代課與兼任教師鐘點費，基層代課老師「有感」受惠，尤其近年物價飛漲，多少能增加收入。但老師也盼未來能隨物價波動調增，課後輔導鐘點費也應有全國一致性調整辦法，不應縣市步調不一，讓老師無所適從。

「加班時薪更低」中市增課輔鐘點費

教育部去年拍板調高兼任、代課教師鐘點費百分之廿，卻未連帶提高課後輔導和寒暑輔鐘點費，形成「加班時薪更低」現象。台中市已有學校煩惱開不出暑期班的收費標準，民代呼籲盡快調高課輔鐘點費；市府表示，初步評估調高須編列約八千萬元，將持續與教師工會協商。

教師鐘點費調升「加班費」反而沒變 中市府：調整課輔鐘點費需8000萬

教育部去年拍板調高兼任、代課教師鐘點費20%，提升教師待遇，卻未連帶提高課後輔導和寒暑輔鐘點費，形成「加班時薪更低」的現象。台中市已經有學校在煩惱，開不出暑期班的收費標準，民代呼籲盡快調高課輔鐘點費；市府表示，初步評估須編列約8000萬元。

基隆公立幼兒園5月8、9日登記 2至3歲幼幼班師生比降至1比7

基隆市115學年度公立幼兒園、非營利幼兒園及職場中心招生5月8日、9日受理登記，共有44間公立幼兒園、7間非營利幼兒園及5間職場中心招生，預計提供約1800個名額，其中2歲幼幼班可提供568個名額，2至3歲幼幼班師生比自115學年度調降至1比7，提升教保服務品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。