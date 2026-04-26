全台青聚點釋200名額 青年署發2萬揪青年專長變「在地超能力」
教育部青年發展署115年串連全台近50組「青聚點」在地團隊，釋出近200個蹲點實作名額，邀請18至35歲青年走入地方「蹲點」至少20天，除了有專業地方工作者帶路陪伴，並提供新台幣2萬元實作支持金，鼓勵青年將個人專長轉化為解決在地問題的行動，並在結業前提出具體的「Dream Idea」行動提案，將觀察與想法落實為實際方案。
青年署表示，青聚點的蹲點實作有別於學校與企業實習，除了多元的地方議題與工作方法外，核心價值在於鼓勵青年「帶著問題進場」，從處理社區細微的分歧到凝聚共識，學習如何與地方建立深度的信任關係，強調這不只是一場勞動力換取獎金的過程，更是一場心態與能力的轉型。
位於宜蘭蘇澳的青聚點「美得冒泡 BEAUTIFOOL」，蹲點實作生廖翊安從多元視角記錄在地物種，製作「魚圖鑑」，發揮創意將田調成果轉譯設計成「魚教魚樂：成為南方澳水系寶可夢大師」行動提案，進一步與蘇澳岳明國中小合作，發展為實體教案；另一位蹲點生譚宏孝則將蹲點期間所學的在地知識，帶回學校課堂成為食農教案，讓地方的養分在都市教育現場持續發酵。
花蓮富里的青聚點「天賜糧源」，引領青年走進有機稻米產銷的最前線，蹲點實作生游馥伃在蹲點結束後，將「鱉溪」議題作為社區行動的開始，因此獲得2024年「信義房屋社區一家計畫」楷模獎—深耕校園類（大專青年組）的肯定。青年署呼籲對地方有感、對未來有想像的青年報名，額滿即截止。更多資訊請至計畫官方網站（https://changemaker.yda.gov.tw/）查詢。
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