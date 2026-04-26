教師：盼鐘點費全國一致 隨物價調增
為提升教師待遇進一步解決教師荒，教育部全面調升代課與兼任教師鐘點費，基層代課老師「有感」受惠，尤其近年物價飛漲，多少能增加收入。但老師也盼未來能隨物價波動調增，課後輔導鐘點費也應有全國一致性調整辦法，不應縣市步調不一，讓老師無所適從。
新竹一名林姓教師說，兼課教師分兩種類型，一種是本來就屬於校內教師，要多上課才能多領錢；另一種是外聘老師，上多少課領多少錢，調升高中以下兼任及代課教師鐘點費絕對會讓教師有實際受惠，只有對於超鐘點的教師才有影響。
另，多個縣市陸續反映除了調升兼任及代課教師鐘點費外，課後輔導也該調整。竹市府日前率先宣布一一四學年度第二學期起調高兒童課後照顧班、延長課後照顧服務、身心障礙兒童與少年課後托育照顧班教師授課鐘點費，整體提升約百分之廿，由市府自籌經費支應調整差額。
林姓教師認為，新竹市針對課後鐘點費已有調升，但其他縣市做法不一，教育部應針對兒童課後照顧服務也有統一調整的辦法，讓教師能安心投入教學。苗栗市僑育國小伍姓兼任教師說，政府這次為兼任、代課教師調高鐘點費，多少都有幫助，尤其現在物價上漲，很高興能增加一些收入，她認為鐘點費調高兩成，對只能領鐘點費的短期代課老師會「更有感」，願意持續到學校的教育現場提供協助。
伍姓教師說，自己是代理教師同時兼任導師，也很感謝縣府、學校支持補足代理教師十二個月的年薪，更有動力認真教學。偏鄉學校的代理教師若表現優良，可直接留任，但因為自己身處市區學校，一年一聘，七年來就考了七次代理老師，也盼有比照偏鄉的做法。
桃園市一名代課教師說，一節的鐘點費調升數十元，雖然看起來不多，但一周如果代課廿節，累計下來也相當可觀。調高當然是好事，也希望政府能夠每年隨著物價波動調整，不要調了一次，接下來好幾年又沒有動靜。
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