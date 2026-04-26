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「加班時薪更低」中市增課輔鐘點費

聯合報／ 記者陳敬丰陳俊智／連線報導
台中市教育局表示，調高課後輔導鐘點費約需編列8000萬元，目前仍在與教師工會協商，要調高20%或是33%。資料照／台中市府提供
台中市教育局表示，調高課後輔導鐘點費約需編列8000萬元，目前仍在與教師工會協商，要調高20%或是33%。資料照／台中市府提供

教育部去年拍板調高兼任、代課教師鐘點費百分之廿，卻未連帶提高課後輔導和寒暑輔鐘點費，形成「加班時薪更低」現象。台中市已有學校煩惱開不出暑期班的收費標準，民代呼籲盡快調高課輔鐘點費；市府表示，初步評估調高須編列約八千萬元，將持續與教師工會協商。

台中教育產業工會指出，行政院去年底核定修正公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準，國中小教師上班時段鐘點費由三七八元調升到四五五元，未調整下班時段鐘點費；現行國中小課輔鐘點費是四五○元，比上班時段還低五元，「加班費比正常上班的薪水還低」。

民進黨議員蔡耀頡說，過去學校教師願意留下來課輔，是因課輔鐘點費較高，但新制上路後反而變低，衝擊教師留校課輔意願。民進黨議員江肇國也提到，其他縣市近月陸續調高課輔與寒暑輔鐘點費，但台中市仍杳無音訊，距暑假兩個多月，很多學校卡在鐘點費問題，開不出暑期班收費標準。

教師工會表示，按照目前課後輔導鐘點費調升百分之廿，即增至五四○元；但若根據勞工加班費的標準計算，應該是上班時段鐘點費四五五元乘以一點三三，即六○五元。教師犧牲下班時間投入教學，本來就屬於加班性質，應讓教師勞動獲得更合理回報，不要被「廉價化」。

教育局長蔣偉民表示，有向中央建議同步調高課後輔導和寒暑假鐘點費，同時評估由市府補助所需經費，初步盤點，若按照調升百分之廿計算，每年要多編列八千萬元。市府傾向比照上班時間鐘點費調漲百分之廿，教師工會則希望比照加班費調漲百分之卅三，還需要協調。

桃園市已調升課後輔導鐘點費至五四○元。桃園市教育局昨指出，課後輔導是「使用者付費」的收費項目，鐘點費調升將影響對家長收費提高。桃園正研議以降低行政費比例、教育局酌予增加補助款等方式因應，非不得已才會考慮增加對家長的收費。

桃園市教師會理事長陳俊裕表示，教師會樂見桃園跟進並補助調高差額。不過，目前只有國中調高，國小因為學校眾多，高中也有國立高中，教育局相關的規畫可能還要再等一段時間。

行政院 教育部 加班費

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