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教師鐘點費調升「加班費」反而沒變 中市府：調整課輔鐘點費需8000萬

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市教育局表示，調高課後輔導鐘點費約需編列8000萬元，目前仍在與教師工會協商，要調高20%或是33%。資料照／台中市府提供
台中市教育局表示，調高課後輔導鐘點費約需編列8000萬元，目前仍在與教師工會協商，要調高20%或是33%。資料照／台中市府提供

教育部去年拍板調高兼任、代課教師鐘點費20%，提升教師待遇，卻未連帶提高課後輔導和寒暑輔鐘點費，形成「加班時薪更低」的現象。台中市已經有學校在煩惱，開不出暑期班的收費標準，民代呼籲盡快調高課輔鐘點費；市府表示，初步評估須編列約8000萬元。

台中教育產業工會指出，行政院去年底核定修正公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準，國中小教師上班時段的鐘點費由378元調升到455元，未調整下班時段鐘點費；現行的國中小課輔鐘點費是450元，比上班時段還低5元，形同「加班費比正常上班的薪水還低」。

民進黨議員蔡耀頡表示，公立學校的課後輔導從費用、地點與距離，各方面條件都相當有吸引力，坊間的私人機構課後輔導，收取費用比公立學校課輔高出七成到八成，但過去教師願意留下來課輔，是因為課輔鐘點費較高，新制上路後沒有這個誘因，現在教師課輔的意願非常低。

民進黨議員江肇國說，3個月前就已經提出此議題，希望教育局研議提高教師課後輔導和寒暑假上班鐘點費，現在還是沒有結果，其他縣市已經陸續調高，台中市仍杳無音訊，距離暑假只剩2個多月，很多學校卡在鐘點費問題，開不出暑期班的收費標準。

教育局長蔣偉民表示，有向中央建議同步調高課後輔導和寒暑假鐘點費，也有評估由市政府補助所需經費，初步盤點，若按照調升20%計算，每年要多編列8000萬元。議員認為，每年8000萬元不算是太大的財政負擔，市府應該盡快敲定。

副市長鄭照新回應，調高課後輔導和寒暑假的鐘點費是正確的方向，市府會跟六都其他城市比較，也在持續與教師工會溝通；目前尚未取得一致意見，市府傾向比照上班時間鐘點費調漲20%，教師工會則希望比照加班費調漲33%，還需要協調。

教師工會表示，按照目前的課後輔導鐘點費調升20%，是450元乘以1.2，即540元；但若根據勞工加班費的標準計算，應該是上班時段鐘點費455元乘以1.33，即605元。教師犧牲下班時間投入教學，本來就屬於加班的性質，應讓教師勞動獲得更合理回報，不要被「廉價化」。

行政院 教育局 教育部

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