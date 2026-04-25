快訊

《逐玉》張凌赫會來台灣嗎？現身親解「台灣同胞為何愛他」 時機點巧妙

周杰倫豪砸11億！澳洲買豪宅莊園直接拆…財力天花板再刷新

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆公立幼兒園5月8、9日登記 2至3歲幼幼班師生比降至1比7

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供
基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供

基隆市115學年度公立幼兒園、非營利幼兒園及職場中心招生5月8日、9日受理登記，共有44間公立幼兒園、7間非營利幼兒園及5間職場中心招生，預計提供約1800個名額，其中2歲幼幼班可提供568個名額，2至3歲幼幼班師生比自115學年度調降至1比7，提升教保服務品質。

教育部少子女化對策計畫2.0所訂目標，去年2歲幼兒入園率50%，目前基隆已達65%，115學年度公立幼兒園2歲班共增設2班，持續擴充平價教保服務供給，讓更多家庭能取得穩定且安心的托育資源。

教育處說，透過逐步增加名額與優化服務品質，減輕家庭照顧負擔，並提供幼兒更穩定、多元的學習與成長環境。

教育處表示，市府同步優化學前教育環境，自115學年度起，公立幼兒園2歲幼幼專班師生比將由現行1比8調降為1比7，透過調降師生比、降低每位教保服務人員照顧幼生人數，提升教保服務品質，使教保服務人員能更細緻地照顧幼兒生活需求與情緒發展。

教育處長徐嬿立表示，2歲幼兒正處於身心發展的重要階段，對於安全感建立、生活能力培養及人際互動發展皆具有關鍵影響。透過調降師生比，可使教保服務人員有更充足的時間，關注每一位幼兒的學習狀況與情緒需求，提升照顧的即時性與個別化程度，能提升整體教保服務品質。

相關招生資訊將公布於基隆市幼兒教保資訊網，請家長留意最新資訊，掌握登記期程及登記方式。

基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供
基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供

基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供
基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供

幼兒園 職場 基隆

延伸閱讀

新莊幼兒園不當對待幼生 6人處分、園所罰30萬停招1年

新生兒雪崩剩1.2萬...民代促公托免費 高市教育局：報中央研議

裝紙箱拍打還遮臉20分鐘 台南私幼爆虐13童…教保員重罰50萬、終身禁聘

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

相關新聞

基隆公立幼兒園5月8、9日登記 2至3歲幼幼班師生比降至1比7

基隆市115學年度公立幼兒園、非營利幼兒園及職場中心招生5月8日、9日受理登記，共有44間公立幼兒園、7間非營利幼兒園及5間職場中心招生，預計提供約1800個名額，其中2歲幼幼班可提供568個名額，2至3歲幼幼班師生比自115學年度調降至1比7，提升教保服務品質。

唾液快篩9月進學校防毒品 家長焦慮：不配合就驗不到

教育部計畫於9月推行毒品唾液快篩進入校園，希望能更快檢測出吸食新興毒品的學生，但操作細節引發熱議。由於家長同意書、篩檢執行及結果處理可能成為學校師生間新的壓力點，會不會篩不到真正具風險者，家長與教育團體普遍認為，快篩只是治標不治本，高風險弱勢家庭的學生仍面臨巨大毒品誘惑。

聯經人文企業獎評選揭曉 促台灣共好

聯經出版倡議社會的人文風氣，主辦「人文企業獎」，第三屆評選結果揭曉，共卅八家企業及機構獲獎，聯經出版事業發行人林載爵對參與人士表達最大謝意，也向獲獎企業表達最大敬意。

聯經人文企業獎／簡靜惠種文化森林 獲特別貢獻獎

洪建全教育文化基金會創辦人簡靜惠，是二○二六年第三屆聯經出版人文企業獎特別貢獻獎得主。她花一輩子在台灣種下一片看不見的森林，從文學評論、音樂、藝術表演到兒童文學，這些原不存在的文化場域，在她手中被開墾，成為一個世代的養分。

高雄機器人教育的展能舞台 第十一屆正義盃機器人邀請賽精彩落幕

第11屆正義盃機器人邀請賽4月18日在高雄市正義中學登場，來自高雄市各國中、小43組選手同場競技，賽事分為國小組、國中組及校內賽。國小組競爭激烈，瑞豐國小在24支隊伍中，一舉包辦冠、亞、季軍及兩名佳作，新甲國小取得一名佳作；國中組杉林國中展現實力，在19支隊伍中囊括冠、亞、季軍及佳作，成為最大贏家。校內賽同樣競爭白熱化，除完成任務外，更強調執行效率與速度，考驗選手穩定度與操作精準度。

北市將調升高中課輔教師鐘點費 教團籲修法治本：打破收費支領天花板

台北市教育局日前表示，將於今年起調升高中課後輔導鐘點費至660元，但各縣市步調不一。全中教呼籲，教育部應與時俱進修訂實施要點，打破收領和支領的天花板，落實鐘點費合理化，才能提升教師上課輔的意願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。