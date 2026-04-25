THE 2026亞洲區大學排名 亞洲大學穩居非醫大私校第一

第11屆正義盃機器人邀請賽4月18日在高雄市正義中學登場，來自高雄市各國中、小43組選手同場競技，賽事分為國小組、國中組及校內賽。國小組競爭激烈，瑞豐國小在24支隊伍中，一舉包辦冠、亞、季軍及兩名佳作，新甲國小取得一名佳作；國中組杉林國中展現實力，在19支隊伍中囊括冠、亞、季軍及佳作，成為最大贏家。校內賽同樣競爭白熱化，除完成任務外，更強調執行效率與速度，考驗選手穩定度與操作精準度。

2026-04-24 20:46