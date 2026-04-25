聽新聞
0:00 / 0:00
簡靜惠種文化森林 獲特別貢獻獎
洪建全教育文化基金會創辦人簡靜惠，是二○二六年第三屆聯經出版人文企業獎特別貢獻獎得主。她花一輩子在台灣種下一片看不見的森林，從文學評論、音樂、藝術表演到兒童文學，這些原不存在的文化場域，在她手中被開墾，成為一個世代的養分。
一九七一年，台灣退出聯合國，社會瀰漫不安。當時卅歲的簡靜惠意識到，當外在局勢難以掌握，企業若能協助社會從內部建立文化與知識的基礎，所能累積的，或許是更長遠的影響力。
於是，簡靜惠向她的公公洪建全、台灣松下電器創辦人爭取，擔任剛成立的洪建全基金會執行董事，將心力與資源投入文化與教育。她規畫的第一個行動是創辦一本雜誌，建立台灣的閱讀與評論文化「書評書目」雜誌。
簡靜惠也向洪家兄弟借來大量唱片收藏，在北、中、南設立「洪建全視聽圖書館」，成台灣首個專門性質的音樂與影像空間。
她同樣注意到兒童文學的缺口，她創辦「洪建全兒童文學創作獎」，並以夫婿洪敏隆之名成立的「敏隆講堂」，邀各領域學者授課，讓知識能被持續累積。
這些文化贊助行動，在當時都是前所未有、剛冒出新芽。簡靜惠的角色就像一位園丁，讓它們有機會成為一片森林。
【編輯推薦】
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。