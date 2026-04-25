簡靜惠種文化森林 獲特別貢獻獎

洪建全教育文化基金會創辦人簡靜惠，是二○二六年第三屆聯經出版人文企業獎特別貢獻獎得主。她花一輩子在台灣種下一片看不見的森林，從文學評論、音樂、藝術表演到兒童文學，這些原不存在的文化場域，在她手中被開墾，成為一個世代的養分。

一九七一年，台灣退出聯合國，社會瀰漫不安。當時卅歲的簡靜惠意識到，當外在局勢難以掌握，企業若能協助社會從內部建立文化與知識的基礎，所能累積的，或許是更長遠的影響力。

於是，簡靜惠向她的公公洪建全、台灣松下電器創辦人爭取，擔任剛成立的洪建全基金會執行董事，將心力與資源投入文化與教育。她規畫的第一個行動是創辦一本雜誌，建立台灣的閱讀與評論文化「書評書目」雜誌。

簡靜惠也向洪家兄弟借來大量唱片收藏，在北、中、南設立「洪建全視聽圖書館」，成台灣首個專門性質的音樂與影像空間。

她同樣注意到兒童文學的缺口，她創辦「洪建全兒童文學創作獎」，並以夫婿洪敏隆之名成立的「敏隆講堂」，邀各領域學者授課，讓知識能被持續累積。

這些文化贊助行動，在當時都是前所未有、剛冒出新芽。簡靜惠的角色就像一位園丁，讓它們有機會成為一片森林。