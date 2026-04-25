聯經人文企業獎評選揭曉 促台灣共好

聯經出版倡議社會的人文風氣，主辦「人文企業獎」，第三屆評選結果揭曉，共卅八家企業及機構獲獎，聯經出版事業發行人林載爵對參與人士表達最大謝意，也向獲獎企業表達最大敬意。

林載爵表示，很多人會問什麼是人文企業，回歸最簡單的概念就是「無人則止」，企業發展必須以人為中心，對社會、教育、自然生態的關懷，並讓生活環境有更好的進展，企業的貢獻也促進台灣社會每天往更好的方向發展，人文應該成為企業ＤＮＡ，內化成企業重要的元素，這也是人文企業為什麼值得推廣。

林載爵也說，聯經出版五十二年來一直以人文出版為核心，更願意與大家往人文企業這條路攜手共進。

第三屆人文企業獎評審團召集人、願景工程基金會董事長陳冲表示，聯經出版本身就是典型的人文企業。

陳冲也說，人類有法人概念的時間不到百年，過去的概念是，企業社會責任就是把盈利最大化，企業賺錢後就能繳稅、盡責，並讓員工有充分就業機會，這是很簡化的概念。

陳冲表示，新的觀念是ＥＳＧ（環境保護、社會責任與公司治理），把Ｓ概念擴大，而後才有更精進的想法，因此才有人文企業獎誕生，所謂的人文企業就是要讓一個法人像一個自然人、有人味，現在愈來愈多的公司、財團法人有人味，這是很重要的，現在這個時代，很多自然人是沒有人味的，因此感謝參與企業，讓大家一起有人味。