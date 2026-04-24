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高雄機器人教育的展能舞台 第十一屆正義盃機器人邀請賽精彩落幕

聯合報／ 教育事業部
國小組選手齊聚一堂。圖／正義中學提供
國小組選手齊聚一堂。圖／正義中學提供

第11屆正義盃機器人邀請賽4月18日在高雄市正義中學登場，來自高雄市各國中、小43組選手同場競技，賽事分為國小組、國中組及校內賽。國小組競爭激烈，瑞豐國小在24支隊伍中，一舉包辦冠、亞、季軍及兩名佳作，新甲國小取得一名佳作；國中組杉林國中展現實力，在19支隊伍中囊括冠、亞、季軍及佳作，成為最大贏家。校內賽同樣競爭白熱化，除完成任務外，更強調執行效率與速度，考驗選手穩定度與操作精準度。

本屆賽事以「智能物流」為主題，參賽隊伍須操控機器人，將隨機擺放的三種顏色罐子搬運至對應定點。由於罐子位置與目標區域皆由現場抽籤決定，選手必須即時調整程式與路徑策略，考驗程式編寫、邏輯運算與臨場應變能力。

主辦單位指出，機器人競賽不只是技術比拚，更是培養學生跨域整合、問題解決與團隊合作能力的重要學習歷程。

本屆裁判陣容包括國立高雄師範大學工業科技教育學系教授朱耀明、副教授鄭國明，以及台灣青少年機器人協會理事長蔡豊珍等人，另有產學界代表到場支持，展現對科技教育的重視。

正義中學連續11年舉辦此賽事，長期深耕機器人教育，並串聯瑞豐國小、新甲國小、林園國小及鳳翔國中等校，透過資源共享與合作培訓，擴大高雄科技教育能量。校方表示，賽事不僅提供學生展能舞台，更成為串聯教育與產業的重要平台。

擔任裁判長的朱耀明指出，學生在面對隨機挑戰時展現出的冷靜判斷與技術能力，令人印象深刻，也讓人看見台灣科技教育向下扎根的成果與未來潛力。

選手們快速展現自身的程式編寫及運算能力。圖／正義中學提供
選手們快速展現自身的程式編寫及運算能力。圖／正義中學提供

本屆比賽主題「智能物流」考驗選手的臨場程式編寫及運算能力。圖／正義中學提供
本屆比賽主題「智能物流」考驗選手的臨場程式編寫及運算能力。圖／正義中學提供

國中組選手齊聚一堂。圖／正義中學提供
國中組選手齊聚一堂。圖／正義中學提供

科技 機器人 高雄市

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