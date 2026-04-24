北市將調升高中課輔教師鐘點費 教團籲修法治本：打破收費支領天花板

台北市教育局日前表示，將於今年起調升高中課後輔導鐘點費至660元，但各縣市步調不一。全中教呼籲，教育部應與時俱進修訂實施要點，打破收領和支領的天花板，落實鐘點費合理化，才能提升教師上課輔的意願。

台北市教育局長湯志民日前表示，國高中課後鐘點費已經向上提報，7月起，國中預計調增至600元、高中660元。市議員耿葳也呼籲，台北市很多雙薪家庭，參加課後輔導班比例高，北市更應優先去調增課後鐘點費，讓更多老師願意投入。

全中教理事長史美奐則呼籲，根本問題在教育部「高級中等學校課業輔導實施要點」已多年未修，各縣市雖會設有自己的課後輔導辦法，但學生收費金額等，多還是會比照教育部要點的精神。

對此呼籲，教育部應啟動修正實施要點，將收費上限與支領上限同步調升，也建立課輔費與物價指數掛鉤的動態調整機制，讓各縣市政府得以訂定符合地區物價水準的課輔費。畢竟教育不能僅靠教師的熱情與犧牲來支撐，建立與時俱進的薪酬機制，才能留住人才。

史美奐談到，部分縣市學校的第八節已經暫停，就是因為收費標準跟外面差太多，對教師而言沒有吸引力。又北市本次自願先調整，在於先前已和家長開過說明會，因為此舉就是要跟家長多收費，而北市的家長確實也較有餘裕支應。又考量到高中職課務專業度，全國高中課後輔導及寒暑假學藝活動，鐘點費應比照台北市落實每節660元，確保教師勞動價值獲得基本尊重。

對此，全中教也表示，教育部也能編列專款，補助財務欠佳縣市因調升鐘點費所產生的經費缺口，避免因地方財政差異導致教師人才集體流向特定都市。