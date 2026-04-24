浣熊等飼主116年4月底前應登記 違者最高罰25萬元

農業部日前已宣布，5月1日起，禁止一般家庭飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等高度危險動物。農業部提醒，既有飼主應於明年4月30日前完成登記，違者可罰新台幣5至25萬元。

農業部於3月10日公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，5月1日起，禁止一般家庭飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等高度危險動物，主要考量這些動物多具劇毒或高度攻擊性，逸逃或棄養將對動物福利與公共安全造成嚴重威脅，禁止一般家庭飼養。

農業部今天發布新聞稿，今年5月1日前已飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科的飼主，應於116年4月30日前，至農業部「寵物登記管理資訊網－禁養動物登記系統」完成登記，再由動物所在地縣市政府派員現場確認動物狀況，完成備查後即可合法續養至動物終老。

農業部說，逾期未登記而私自飼養繁殖者，依法可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

農業部統計，至115年4月20日，已有83隻浣熊、23隻河口鱷、5隻蝙蝠蛇科及5隻蝮蛇科動物完成登記。