新莊幼兒園不當對待幼生 6人處分、園所罰30萬停招1年

新北市教育局主動查辦新莊區私立吉尼爾幼兒園不當對待幼生案，已完成調查並依法裁處。全案共涉及6名教職員，其中1人情節重大遭裁罰40萬元並終身列管，另有5名人員分別遭裁罰及限制任職，園所因管理失當重罰30萬元並停止招生1年。教育局強調，不當對待幼生零容忍，違法行為一律從嚴究責。

教育局表示，本案在2026年1月12日接獲陳情後，第一時間入園稽查並調閱監視器畫面，同步要求涉案人員先行停職，避免再接觸幼生。調查過程中並主動擴大檢視相關影像與資料，發現該園其他人員也涉及不當對待幼兒行為，隨即擴大清查相關班級及人員，並主動聯繫家長配合調查，確保事實完整釐清。

經查，本案涉及6名教職員不當對待幼兒情形，包括拍打幼兒手、臀及腿部，要求幼兒雙手抱頭、趴牆，持教具剪刀做出驚嚇行為，以及推壓、拖行、拉手壓牆、搖晃等不當作為。經教保服務機構不適任人員認定委員會審議決議，蔣姓教保員情節重大，裁處40萬元並終身列管；柳姓廚工及王姓助理教保員分別開罰9萬元及6萬元，並公告姓名且1年不得任職；另陳姓教保員開罰1萬2000元、洪姓教保員開罰6000元；束姓園長依規定接受專業輔導課程。

教育局表示，除個別人員外，教育局也同步全面檢視園所管理責任，查有師生比不符、聘用未具資格人員入班及督導管理失當等違規情形，已裁處園方30萬元，並已公告負責人姓名及幼兒園名稱於全國教保資訊網；另衡酌本案違規情節重大且已影響幼生安全，依法加重處分該園停止招生1年。

另外，教育局與家防中心於調查期間持續關懷，提供家長法律諮詢及心理支持等協助，並要求園方提出改善報告及後續安置措施，協助幼生安心就學。未來將持續強化稽查與訪視機制，並加強教保服務人員正向管教、情緒管理及班級經營等專業知能培力，從預防、督導到輔導多管齊下，全力營造安全友善的幼兒學習環境。

新北市教育局主動查辦新莊區私立吉尼爾幼兒園不當對待幼生案，已完成調查並依法裁處。圖／新北市教育局提供