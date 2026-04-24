台南課輔鐘點費僅漲500元6都墊底 教團籲調升20%

教育部今年起調升高中以下兼任及代課教師鐘點費，然而課後鐘點費未一併調升，形成加班鐘點費比上班鐘點低詭異現象。台北市日前已經允諾，國高中課輔鐘點費已經提報調升，7月起將增為600元。全國教育產業總工會今天則談到，台南市僅調升至500元，為六都最低。要求台南市政府立即檢討，至少要比照六都主流的20%標準，並研議朝1.33倍延長工時標準調整。

全教產統計，國中課後輔導鐘點費綜觀六都表現，台南市調幅與金額都是雙雙墊底。台北市從500調升至600元，其他如新北市、桃園市、台中市、高雄市等，多從450元調升至540元，調幅多有20%；唯獨台南市從450元調升至500元，調幅11.1%。如同跟外界宣告，台南市對教師延長工時的勞務價值、評價都低於其他五都。

全教產指出，台南市低於其他五都，可能衝擊教師士氣和參與的意願。長期而言，將產生教師參與課輔意願下降、學校排課困難、教育現場產生相對剝奪感，若不儘速調整，台南市恐成為六都中教師勞動保障最薄弱的城市。

全教產表示，課後輔導發生於正常上班時段後，本質就是延長工時。依一般勞動法精神延長工時應以1.33倍計算，若以450元為基準乘以1.33後也有將近600元，與台北市水準接近，然而台南市卻僅調整至500元，與合理對價標準仍有差距。當教師已能依法可組工會、明確納入勞動權保障體系，延長工時卻未依比例給付，不僅是政策落差，更是制度價值矛盾。

全教產對此呼籲，不能以家長負擔為理由壓低教師報酬，理解家長多少有經濟壓力，但教育政策的責任不應轉嫁於教師，若政府選擇壓低鐘點費以降低收費標準，實質效果就是教師延長工時未獲合理對價、教師專業被當作成本調節工具、勞動價值被政策性折價，做法違背「勞務對價公平」原則，也與中央調薪精神背道而馳。