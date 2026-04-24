「患者為核心」 雲林台大攜手雲科大、虎科大讓AI醫療貼心有感

台大醫院雲林分院讓智慧科技更貼心！智慧醫療開始盛行，但如何落實發揮在病患或家屬身上才是關鍵，大到無人機智慧運血、科技復健，小到像看診找不到診間、如何照顧術後家人等常遇到的問題，攜手雲科大和虎科大合資1200萬元啟動「百萬級醫療合作研究計畫」，以科技回應民眾實際就醫痛點，讓醫療的體貼更有感。

台大醫院雲林分院前天在斗六院區和雲林科技大學與虎尾科技大學舉辦產學合作成果發表會，並啟動總經費1200萬元的「百萬級醫療合作研究計畫」。三方分別出資600萬、300萬與300萬元，聚焦尖端基礎醫學、無人機醫療、科技復健、智慧長照與社區健康、病理訊號分析及智慧醫院流程等六大主題。

院長馬惠明指出，醫療創新關鍵在解決病患與家屬的真實困擾，透過制度化合作，將臨床需求轉化為可行技術，打造以病人為核心的智慧醫療模式。雲科大校長張傳育與虎科大校長張信良也表示，將結合工程與資訊優勢，深化臨床連結，培育跨域人才，推動「從機械到臨床」的整合應用，讓研究團隊直接參與臨床情境，培養跨專業、跨場域的實作能力，為未來高階醫療器材產業注入新動能。

目前多項成果已貼近民眾需求，包括：AR結合AI的檢驗醫學教學系統、促進長者肌力與認知的互動圖卡、智慧胸腔引流系統、室內定位導航、病童胸腔扣擊VR訓練、可攜式微流道細胞儀、無人機打造緊急送血新模式，縮短黃金救援時間，以及帕金森氏症與阿茲海默症的語義與影像辨識研究等。

此外，三方延續「雲林國立大學聯盟」合作基礎，持續推動智慧醫療、精準醫學與高齡照護研究。未來將加速研究成果落地臨床與生活場域，提升中台灣醫療服務品質與研發能量，為智慧醫療發展奠定基礎。

台大醫院雲林分院與雲科大、虎科大透過簽署儀式，宣示深化產學合作，推動智慧醫療。記者蔡維斌／攝影

以無人機打造緊急送血新模式，縮短黃金救援時間。 記者蔡維斌／攝影

台大雲林分院攜手雲林科技大學與虎尾科技大學啟動百萬級醫療合作研究計畫。記者蔡維斌／翻攝

台大雲林分院攜手雲林科技大學與虎尾科技大學啟動百萬級醫療合作研究計畫。記者蔡維斌／攝影

以AR檢驗醫學教育透過實境模擬，病童胸腔扣擊VR訓練，提升教學效率與安全性。 記者蔡維斌／攝影