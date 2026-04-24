旅荷大提琴家演奏望春風 萊登大學迴盪台灣歌謠
荷蘭萊登大學校園傳來悠揚的台灣歌謠，旅荷大提琴家林聖宭一連演奏包含望春風在內等多首歌曲，盼透過音樂將台灣風情與文化介紹給歐洲。現場聽眾如癡如醉，更有人表示感動到差點落淚。
國際青年親善大使候選人、旅荷大提琴家林聖宭23日晚間在荷蘭萊登大學舉行「島之聲：聽見臺灣」音樂會，現場吸引百餘名萊登大學學生，以及對台灣文化感興趣的民眾共襄盛舉。
林聖宭接受中央社記者訪問時說，這次的音樂會採取鋼琴與大提琴二重奏，演奏的曲目包含安平追想曲、蘭陽舞曲、思慕的人、鼓聲若響等。這些歌曲貫穿了全台灣，藉由演奏的方式向歐洲的聽眾介紹台灣各地的風情民情與文化。
他也提到，並不是第一次向歐洲的聽眾演奏台灣歌謠，以過去10多年以來在荷蘭、在歐洲等地的演奏經驗來說，雖然聽眾對於這些曲調都感到陌生，但是每次的反應都是非常地熱烈，因為他們對於這種異國的文化與音樂有極高的興趣。
在萊登大學就讀國際研究、主修東亞關係的Olimpia在會後受訪時告訴記者，音樂會中演奏的樂曲令她感動，幾乎快要哭出來了，並且想要和演奏家索取歌單，回去後多聽幾遍。
透過聆聽台灣的音樂，她認為台灣是一個非常浪漫的地方，人民非常感性、心思也很細膩。
正在學習中文的Olimpia告訴記者，在這場音樂會後，讓她更想要親自到台灣旅行，感受台灣的文化。
結束了在萊登大學的音樂會後，林聖宭接下來將會在阿姆斯特丹的阿姆斯特爾（Amstel）車站進行快閃演出。他說，在學校的音樂會，聽眾主要以荷蘭本地與國際學生為主；在車站則有機會觸及到更多的聽眾。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。