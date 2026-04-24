旅荷大提琴家演奏望春風 萊登大學迴盪台灣歌謠

荷蘭萊登大學校園傳來悠揚的台灣歌謠，旅荷大提琴家林聖宭一連演奏包含望春風在內等多首歌曲，盼透過音樂將台灣風情與文化介紹給歐洲。現場聽眾如癡如醉，更有人表示感動到差點落淚。

國際青年親善大使候選人、旅荷大提琴家林聖宭23日晚間在荷蘭萊登大學舉行「島之聲：聽見臺灣」音樂會，現場吸引百餘名萊登大學學生，以及對台灣文化感興趣的民眾共襄盛舉。

林聖宭接受中央社記者訪問時說，這次的音樂會採取鋼琴與大提琴二重奏，演奏的曲目包含安平追想曲、蘭陽舞曲、思慕的人、鼓聲若響等。這些歌曲貫穿了全台灣，藉由演奏的方式向歐洲的聽眾介紹台灣各地的風情民情與文化。

他也提到，並不是第一次向歐洲的聽眾演奏台灣歌謠，以過去10多年以來在荷蘭、在歐洲等地的演奏經驗來說，雖然聽眾對於這些曲調都感到陌生，但是每次的反應都是非常地熱烈，因為他們對於這種異國的文化與音樂有極高的興趣。

在萊登大學就讀國際研究、主修東亞關係的Olimpia在會後受訪時告訴記者，音樂會中演奏的樂曲令她感動，幾乎快要哭出來了，並且想要和演奏家索取歌單，回去後多聽幾遍。

透過聆聽台灣的音樂，她認為台灣是一個非常浪漫的地方，人民非常感性、心思也很細膩。

正在學習中文的Olimpia告訴記者，在這場音樂會後，讓她更想要親自到台灣旅行，感受台灣的文化。

結束了在萊登大學的音樂會後，林聖宭接下來將會在阿姆斯特丹的阿姆斯特爾（Amstel）車站進行快閃演出。他說，在學校的音樂會，聽眾主要以荷蘭本地與國際學生為主；在車站則有機會觸及到更多的聽眾。