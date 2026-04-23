首屆金繪獎頒獎…卓榮泰致詞暗藏馬鈴薯梗 喊話畫「3個馬鈴薯的故事」

首屆「金繪獎」今天舉行頒獎典禮，行政院長卓榮泰頒發「特別貢獻獎」予兒童文學界「點子王」曹俊彥，致敬其逾半世紀以來在繪本創作與教育推廣上的深遠影響。「2026年將是台灣的繪本元年！」文化部長李遠向所有創作者喊話，鼓勵大家「畫一輩子」。

美國發芽馬鈴薯可能輸入台灣，引發民眾食安疑慮。行政院長卓榮泰宣示將逐顆檢查馬鈴薯，引發嘲諷。「最近馬鈴薯很紅。」卓榮泰在金繪獎致詞時，說起「3個馬鈴薯的故事」。他表示，前兩個馬鈴薯都因發芽無法如願進入台灣，「只有最後這一顆漂亮乾淨健康的馬鈴薯可以進到我們的社會裡面來」，「這是政府的保證，但是政府只能用講的......如果能夠把它畫出來，成為一種文化的力量。」卓榮泰強調他是「說故事」、而不是亂編故事，讓社會大家互相猜疑、懷疑，變成浪費社會資源。

卓榮泰喊話希望有人畫出「3個馬鈴薯」的故事，擔任頒獎人的日本繪本作家長谷川義史在頒獎時回應，「如果可以的話，我非常希望可以把這個故事畫成繪本」，特別貢獻獎得主曹俊彥也跟李遠表示，「希望有機會可以畫3個馬鈴薯的故事」。

文化部長李遠表示，上任之初，他發現文化部所有的獎勵及補助中，獨缺繪本這塊拼圖，但繪本圖多、文少的特質，卻又是推向國際最重要的文化內容之一。他從此下定決心要在任內推動繪本，從2024年開始的「繪本及圖文書創作新秀獎勵」、2025年導師制的「繪本及圖文書學校」課程、針對所有繪本創作者及出版社的「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」，如今則推出「金繪獎」。

李遠表示，台灣許多文化產業都擁有完整的生態系，在一系列的政策推動下，「金繪獎」為文化內容拼出最後一塊缺乏的拼圖。而在獲得金繪獎「繪本新人獎」、「年度繪本獎」及「金繪大獎」後，未來還可以申請文化部提供的「下一本書」60萬元獎勵及「流浪計畫」等。

「特別貢獻獎」得主曹俊彥致詞時表示，雖然覺得自己做的事情都很小，但他每件事都做得很快樂，很快樂表示良心過得去，「所以給個獎應該是可以的」。曹俊彥特別提及大哥對他的影響，在成長過程中，大哥常於週日帶他走入臺北地區的山水，讓他明白生活不會因為從小失去父親而受限，而這份自然的滋養，也成為他日後編織故事的靈感泉源。「創作應從孩子視角出發」，曹俊彥說，無論是山水或平凡如「屁股」的幽默題材，重點在於從作品中挖掘出孩子最真實的可愛與純真。