金繪獎頒獎 李遠：文化部當後盾、陪創作者畫一輩子
第1屆金繪獎頒獎典禮今天在台北松山文創園區誠品表演廳舉行，文化部長李遠宣布「2026年是台灣的繪本元年」，期許所有創作者「畫一輩子」，文化部將當大家的後盾。
本屆「特別貢獻獎」由行政院長卓榮泰頒給從事繪本工作60年的「點子王」曹俊彥。卓榮泰致詞特別感謝曹俊彥為台灣社會帶來富足的感覺，讓孩子或已有獨立思考力的人，都能感受到社會中還存在的文化力量。
卓榮泰強調，「文化沒有對錯、沒有好壞，文化就是一種生活經驗的累積、長時間的觀察。」期盼社會能持續擁有正面的力量。
李遠致詞表示，文化部推動一連串繪本政策，就是要把台灣最後一塊文化拼圖拼起來，讓所有的文化內容、文化產業形成一個很完整的生態，「今天這個場合是把這塊拼圖的最後一塊拼圖拼起來了。」
李遠表示，文化部透過一連串繪本政策，催生出不少好作品及創作者，像是「繪本及圖文書學校」第1屆同學已有作品被美國企鵝藍燈書屋（PenguinRandom House）買下版權，將出版英文版，「這想像中是一個很遙遠的夢想，我們在1、2年就達到了。」期許創作者持續創作。
曹俊彥致詞時特別提及童年往事，表示父親早逝、14歲的大哥扛起家庭重任，和母親一起拉拔年幼的手足長大，大哥不僅在生活上照顧家人，更經常帶著家人爬遍台北市的郊山，告訴他們：「我們過得很好，因為我們擁有美麗的山水。」這份自然的滋養，成為曹俊彥日後創作故事的靈感泉源。
曹俊彥表示，「創作應從孩子視角出發」，無論是山水或平凡幽默題材，都應從作品中挖掘出孩子最真實的可愛與純真。
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