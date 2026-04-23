快訊

軍購條例最關鍵「項目與金額」朝野喬不定 韓國瑜宣布下周一再協商

台股爆量下殺…台積電、鴻海逆勢漲 法人指原來是這原因

美軍出招沒用？航運分析公司揭封鎖伊朗港口成效 貨物仍流向大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

金繪獎頒獎 李遠：文化部當後盾、陪創作者畫一輩子

中央社／ 台北23日電

第1屆金繪獎頒獎典禮今天在台北松山文創園區誠品表演廳舉行，文化部長李遠宣布「2026年是台灣的繪本元年」，期許所有創作者「畫一輩子」，文化部將當大家的後盾。

本屆「特別貢獻獎」由行政院長卓榮泰頒給從事繪本工作60年的「點子王」曹俊彥。卓榮泰致詞特別感謝曹俊彥為台灣社會帶來富足的感覺，讓孩子或已有獨立思考力的人，都能感受到社會中還存在的文化力量。

卓榮泰強調，「文化沒有對錯、沒有好壞，文化就是一種生活經驗的累積、長時間的觀察。」期盼社會能持續擁有正面的力量。

李遠致詞表示，文化部推動一連串繪本政策，就是要把台灣最後一塊文化拼圖拼起來，讓所有的文化內容、文化產業形成一個很完整的生態，「今天這個場合是把這塊拼圖的最後一塊拼圖拼起來了。」

李遠表示，文化部透過一連串繪本政策，催生出不少好作品及創作者，像是「繪本及圖文書學校」第1屆同學已有作品被美國企鵝藍燈書屋（PenguinRandom House）買下版權，將出版英文版，「這想像中是一個很遙遠的夢想，我們在1、2年就達到了。」期許創作者持續創作。

曹俊彥致詞時特別提及童年往事，表示父親早逝、14歲的大哥扛起家庭重任，和母親一起拉拔年幼的手足長大，大哥不僅在生活上照顧家人，更經常帶著家人爬遍台北市的郊山，告訴他們：「我們過得很好，因為我們擁有美麗的山水。」這份自然的滋養，成為曹俊彥日後創作故事的靈感泉源。

曹俊彥表示，「創作應從孩子視角出發」，無論是山水或平凡幽默題材，都應從作品中挖掘出孩子最真實的可愛與純真。

台北 行政院長 卓榮泰

延伸閱讀

文化部繪本及圖文書學校開學 李遠：持續做快樂事

台灣攝影家叢書邁第9輯 凸顯女性視角紀錄

「台東藺草編」保存者林黃嬌辭世 文化部頒旌揚狀

相關新聞

獨／太突然！這縣市3特教學校提早畢典 孩子沒處去…課後班要價9萬5

高雄市三所特教學校提前舉辦畢業典禮，讓家長面臨突如其來的照顧壓力。課後班收費高達9萬5，經濟負擔沉重，許多家庭無法負擔，面對照顧資源不足的困境，急需有效解決方案。

營養午餐比拚…免費還要美味 謝國樑：每周三「特餐日」主菜再升級

基隆市政府日前宣布中小學學校午餐自8月31日（115學年度）起全面免費，市長謝國樑今天宣布，不只免費，更要提升品質與美味，教育處規畫每周三「特餐日」主菜再升級，新增一道主菜級菜色，如烤雞腿、滷雞翅、炸豬排或綜合滷味，使用在地新鮮食材或特色料理。

不滿只調專業加給！教團籲加公教本俸、加班費 教育部：待整體規畫

行政院人事行政總處宣布，將於今年下半年爭取調升軍公教人員「專業加給」。全教產今天召開記者會呼籲重視教師過勞與待遇失衡問題，希望不只提升專業加給，也應同時提高本俸及加班費等。對此，教育部表示，已在去年調整導師加給並增訂行政獎金，至於本俸與其他待遇仍待行政院整體規劃，將持續蒐集意見。

廚餘變多成本增 營養午餐恐「縮水」？教育部：協力因應

9月起全台22縣市將全面實施公私立國中小學免費營養午餐，團膳業者要自行處理廚餘，地方財政負擔增加，引發「供餐品質」疑慮。對此，教育部表示，校園廚餘依規定由地方環保單位負責處理，學校配合分類與減量，相關午餐契約可依實務需求調整。中央也將持續與環境部及地方政府協力確保供餐品質。

只調「專業加給」不夠！教團籲同步調高公教本俸 加班費比照勞工

行政院人事行政總處宣布，將於今年下半年爭取提升軍公教人員「專業加給」。對此，全國教育產業總工會今天舉行記者會，指公教人員待遇提升不該僅止於專業加給，教師工時長、負擔重且待遇落後通膨，導致人力流失，呼籲行政院儘速推動公教薪資改革，包括調整本俸、加班費比照勞工採取1.34、1.67倍率計算等。

3天4例！北市南港高中爆水痘群聚 衛生局：個案均返家隔離

北市南港高中出現水痘群聚感染事件，衛生局證實，從17日接獲第一起通報，截至今日已有4例通報案，目前感染個皆在家休息，已派案加強宣導。教育局也提供線上課程協助學生學習。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。