不滿只調專業加給！教團籲加公教本俸、加班費 教育部：待整體規畫

行政院人事行政總處宣布，將於今年下半年爭取調升軍公教人員「專業加給」。全教產今天召開記者會呼籲重視教師過勞與待遇失衡問題，希望不只提升專業加給，也應同時提高本俸及加班費等。對此，教育部表示，已在去年調整導師加給並增訂行政獎金，至於本俸與其他待遇仍待行政院整體規劃，將持續蒐集意見。

國民黨立委廖偉翔指出，現行公教待遇結構中本俸、年功俸與加給涉及退休與福利計算，但歷次調整多集中於加給，未同步調整本俸，形同將資深與退休人員排除於調整之外。他也提到，教育部過去曾認定學術研究加給與本薪性質相同，但此次政策仍僅調整加給，存在矛盾。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉則表示，待遇調整不應僅限於專業加給，本俸應同步調升以帶動相關給付與退休金提升，並指出過去調薪幅度不一，大專院校調升學術加給15%，但中小學教師僅4%，形成待遇落差。她也呼籲檢討導師及特教加給長期凍漲問題，並將加班費制度納入保障，比照勞工採1.34、1.67倍率計算，以改善人力流失問題。

對此，教育部表示，已自114年9月1日起追溯調整教師導師職務加給，並增訂教師行政工作獎金，作為對現行工作負擔與管理責任的適度調整。

至於特教加給及教師基本待遇，包括本俸與學術研究加給等調整議題，因涉及行政院對全體公教人員待遇的通盤規劃，教育部表示，將持續蒐集相關意見，並適時提出建議。