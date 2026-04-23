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獨／太突然！這縣市3特教學校提早畢典 孩子沒處去…課後班要價9萬5

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市楠梓特殊學校畢業典禮6月2日，是特教學校當中最早。圖／取自楠梓特殊學校臉書
高雄市楠梓特殊學校畢業典禮6月2日，是特教學校當中最早。圖／取自楠梓特殊學校臉書

高雄特教學生家長近期面臨突如其來的照顧壓力，3所特教學校畢業典禮訂在6月初，孩子被提前「送出校門」，讓不少家庭措手不及，多數父母很難請假或調整，課後班收費又昂貴，有學校16天課程要價9萬5千元，弱勢家長根本負擔不起，臨時也找不到照護機構接手，痛批缺乏配套措施把問題丟給家長。

今年3所特教學校畢業典禮提早，楠梓特殊學校訂在6月2日、仁武和成功特殊學校則在6月5日。特教家長指出，對需要全天照顧的特教生家庭衝擊大，多數主要照顧者都要工作，「6月這段空窗，小孩誰來顧？」

家長表示，原本可依賴的學校課後照顧班，但收費過高，某特教學校16天課程收費高達9萬5千元，「大家看到金額就全嚇退了」，幾乎沒有家庭願意報名，課後班形同虛設；多位弱勢家長更說「連1000元都拿不出來」，無力負擔課後班費用。

因經濟壓力，只能送往收費較低、資源有限的機構，有的交給年邁祖父母照顧，還有特殊兒因為原本就安置於機構，直接放棄回學校，其他雙薪無後援的家庭，只能自行想辦法撐過。

在無法負擔高額費用下，其中5個同樣面臨困境的家庭3月底開始串聯，嘗試自組照顧互助團，希望透過分攤人力降低成本，家長原規劃，若不依學校「一師一教助」模式，改以聘請2名教助照顧5名特教生，費用可望從9萬5千元降至5萬元，再由家庭共同分攤，但計畫推動至今仍卡關，最大問題是找不到人。

家長坦言，具備特教照顧經驗的人力稀缺，即使已有一名具隨車經驗的教助願意加入，另一名人力仍無著落，互助團遲遲成不了團，現行規範無法直接聘用學校既有師資或教助，必須自行在外尋找人力，但臨托市場早已萎縮，不少人轉往穩定全職工作，人力供給不足。

更棘手的是，照顧資源以18歲為界分屬不同體系，未滿18歲仍屬教育體制，無法進入社政系統日照中心，高中階段又缺乏寒暑假照顧補助，今年畢典提早，被迫6月就得面對照顧斷裂的壓力，家長嘆，小孩哪裡都去不了，弱勢更弱勢。

高雄市成功特殊學校畢業典禮訂在6月5日，引起家長不滿。圖／取自成功特殊學校臉書
高雄市成功特殊學校畢業典禮訂在6月5日，引起家長不滿。圖／取自成功特殊學校臉書

高雄市仁武特殊學校畢業典禮訂在6月5日，家長抱怨不知要把小孩送去哪。圖／取自仁武特殊學校臉書
高雄市仁武特殊學校畢業典禮訂在6月5日，家長抱怨不知要把小孩送去哪。圖／取自仁武特殊學校臉書

高雄 特教 弱勢家庭

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