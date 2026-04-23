廚餘變多成本增 營養午餐恐「縮水」？教育部：協力因應
9月起全台22縣市將全面實施公私立國中小學免費營養午餐，團膳業者要自行處理廚餘，地方財政負擔增加，引發「供餐品質」疑慮。對此，教育部表示，校園廚餘依規定由地方環保單位負責處理，學校配合分類與減量，相關午餐契約可依實務需求調整。中央也將持續與環境部及地方政府協力確保供餐品質。
民進黨立委黃秀芳22日在質詢時指出，過去團膳廠商可將廚餘交由業者回收餵豬，但未來禁止廚餘養豬後，將改由業者自行處理，且地方政府未完整編列相關經費，憂心會造成營養午餐食材縮水、品質變差。
環境部長彭啓明也說有發現問題，免費午餐上路後，廚餘處理費應由地方政府負擔，地方政府出錢卻沒有編廚餘費用，目前正與教育部研議解決方案。
教育部表示，現行已依環境部訂定「校園廚餘管理及處理原則」，學校所產生的廚餘為一般廢棄物，由地方環保單位負責清運或協助去化，教育單位則配合分類與源頭減量，並應建立教育與環保單位的橫向協調溝通管道。
教育部指出，已於114年12月31日函請各縣市檢視「學校外訂盒（桶）餐採購契約範本」，如午餐廚餘回收責任涉及履約疑義，可與廠商協商或辦理契約變更，以兼顧實務執行與合理性。
教育部強調，地方政府推動免費營養午餐政策時，應將廚餘處理納入整體資源配置規劃，中央將持續與環境部及地方政府協力，維持供餐品質並兼顧永續管理。
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