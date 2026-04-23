營養午餐比拚…免費還要美味 謝國樑：每周三「特餐日」主菜再升級

基隆市政府日前宣布中小學學校午餐自8月31日（115學年度）起全面免費，市長謝國樑今天宣布，不只免費，更要提升品質與美味，教育處規畫每周三「特餐日」主菜再升級，新增一道主菜級菜色，如烤雞腿、滷雞翅、炸豬排或綜合滷味，使用在地新鮮食材或特色料理。

教育處長徐嬿立說，現行校園周三「特餐日」是由各校結合節慶、異國文化進行飲食教育，以增加學生用餐變化性與趣味性，但各校作法繁簡不一。

徐徐嬿立表示，115學年起，學校免費營養午餐政策，市府強化餐點品質的實質升級，評估導入「套餐化設計」概念，優化提升每周三特餐日的餐食內容，「新增一道主菜級菜色，如烤雞腿、滷雞翅、炸豬排或綜合滷味。」使整體餐食由過往的單點式組合，轉為具備主食、蛋白質與配菜之完整套餐型態。

教育處體育保健科長吳蓓郁表示，過去學校1周有4天以飯食為主，要嚴格計算熱量和青菜等健康營養均衡攝取，每周僅有1天是特餐日的餐食變化讓學生可以體驗跟開心吃飯。

市府考量學生成長需求及廚房製備流程等因素，於115學年度契約範本中增訂，特餐日應增加一道主菜單品或半葷素副菜搭配，如起司焗烤通心粉配上卡啦雞塊，以及青菜、湯品跟附餐水果等，讓學校於有限的廚房條件和製備時間下，提供更豐富多元的料理。

教育處表示，為確保115學年度免費午餐新政穩健全面啟動，讓基隆市約2萬3000名市立中小學學子，都能享受優質的免費營養午餐，會審慎籌辦，並陸續公布相關規畫細節。

五堵國小午餐炒米苔目+麻油肉片。教育處規畫115學年度每周三「特餐日」主菜再升級。圖／教育處提供