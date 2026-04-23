AI學習易致數位失憶 教育應培養人機協作

AI能否幫助學習更快速？巴西人工智慧研究指出，儘管縮短了傳統學習時間，過度依賴生成式AI容易導致數位失憶症，並顯著降低學生的長期記憶與知識留存率。專家強調，在後抄襲時代下的教育應建立負責任的人機協作模式，並重新定義數位時代下的學術誠信。

認知卸載削弱大腦

《ScienceAlert》報導，里約熱內盧聯邦大學針對大學生應用AI的研究顯示，雖然使用ChatGPT能大幅縮短完成作業的時間，但卻會導致長期記憶受損。研究發現，依賴AI的學生相較於傳統學習者，在後續測驗中的表現明顯較差，反映出過度依賴AI工具可能削弱大腦處理資訊的深度。

研究人員將此現象歸因於「認知卸載」，即AI減輕了學習過程中的必要挑戰，進而阻礙了知識的鞏固基礎。專家建議，未來教學應在發揮AI工具的同時，確保學生仍保有足夠的自主思考與認知運作。

AI後抄襲時代

《The Conversation》報導，面對AI帶來的後抄襲時代，教育界重點不再是防堵科技，而是區分輔助學習與取代思考之間的界線。因此，教師們應將指令編寫、批判性思考以及對AI產出內容的查核能力視為新的評估指標，顯示生成式AI從根本上改變高等教育的教學與評量方式。

如今，教育者應引導學生在保持學術誠信的前提下，與AI演算法協作共創，這種轉型要求學校重新定義原創性，並培養學生在數位系統環境中具備正確的認知與應用能力。

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