只調「專業加給」不夠！教團籲同步調高公教本俸 加班費比照勞工

行政院人事行政總處宣布，將於今年下半年爭取提升軍公教人員「專業加給」。對此，全國教育產業總工會今天天舉行記者會，指公教人員待遇提升不該僅止於專業加給，教師工時長、負擔重且待遇落後通膨，導致人力流失，呼籲行政院儘速推動公教薪資改革，包括調整本俸、加班費比照勞工採取1.34、1.67倍率計算等。

去年政府因財劃法、關稅等因素，軍公教人員不加薪，行政院人事行政總處則在今年宣布將在下半年爭取「專業加給」提升。

對此，國民黨立委廖偉翔表示，現行公教待遇結構中，本俸、年功俸與加給涉及退休與福利計算，但歷次調整多集中於加給，未同步調整本俸，形同將資深與退休人員排除於調整之外。教育部過去曾認定學術研究加給與本薪性質相同，但此次政策仍僅調整加給，存在矛盾。

全教產理事長林蕙蓉也說，公教人員待遇提升不該僅止於專業加給，本俸應同時調高，讓相關給付、退休金同步提高才有感。過去調薪多以局部調整為主，例如大專院校調升學術加給15%，但中小學教師僅4%，造成教育體系內部待遇落差，長期落後通膨，呼籲行政院應一視同仁，不該差別待遇。

此外，各級學校導師及特教教師、專輔教師長期負擔沉重。林蕙蓉表示，應檢討並「制度化」導師加給凍漲13年、特教加給34年才調高，地域加給以及尚未誕生的專輔教師職務加給和高物價地區的都市加給等。

在工時制度部分，林蕙蓉說，高中以下學校教師及行政人員經常於夜間、假日或非上班日時間奉派出勤，「加班補償」應正式納入制度保障，比照勞工採取「1.34、1.67倍率」的方式計算加班費，以挽救年輕人不願投入教育職場、人員流動率高等問題。