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「台東藺草編」保存者林黃嬌辭世 文化部頒旌揚狀

中央社／ 台北23日電

台東縣傳統工藝「台東藺草編」保存者林黃嬌13日辭世，享壽95歲。文化部文化資產局長陳濟民今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由林黃嬌之子林瑞庭代表受贈。

文資局長陳濟民表示，「台東藺草編」與西部地區藺草編織不同，以立體方式編織創作，在藺草編工藝中具特殊性。林黃嬌多年來致力推動「台東藺草編」保存與傳承，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統工藝，對台灣無形文化資產保存深具貢獻，備受各界崇敬，林黃嬌的辭世留給世人無限感念。

根據文資局發布新聞稿，林黃嬌1932年出生於台中清水，17歲時向婆婆學習藺草編織基本技法，後隨家人遷居台東，52歲重拾「藺草編」，從生活所需出發，逐步發展出兼具藝術與文化深度的創作。

林黃嬌創作取材日常生活觀察、自然萬物及民間故事，尤以「十二生肖」、「二十四孝」等系列最具代表性，除創作外，亦長期投入推廣與傳承，透過教學與示範培育後進，為台東地區藺草編文化延續奠定深厚基礎。2019年經台東縣政府公告認定為傳統工藝「台東藺草編」保存者。

台東 文化部 台中

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