「台東藺草編」保存者林黃嬌辭世 文化部頒旌揚狀

台師大自女足抽血案後，人本教育基金會日前與多名立委指控運動競技系再爆霸凌爭議。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，即使是成年人，面對這種權威環境時，也不見得能夠當場說「不」，這也是許多性騷擾的被害人在當下都無法反應的原因，更何況是未成年人？縱使已成年的大學生，不也發生之前台師大違反抽血的事件。

2026-04-23 06:46