3天4例！北市南港高中爆水痘群聚 衛生局：個案均返家隔離

北市南港高中出現水痘群聚感染事件，衛生局證實，從17日接獲第一起通報，截至今日已有4例通報案，目前感染個皆在家休息，已派案加強宣導。教育局也提供線上課程協助學生學習。

衛生局表示，17日接獲第1起通報，20日新增2例，22日新增1例，截至今日通報人數一共4位，目前個案皆在家休息，已於21日派案疫調，22日派案加強衛教宣導。

衛生局說明，由於水痘非法定傳染病，無強制停課規定，但依據「各級學校校園疑似傳染病通報及防治作業規定」為防範學生交互傳染擴大流行，學校應要求學生於皮疹一出現後至少應停止上學7天（含假日)，或至所有病灶完全結痂變乾為止。

教育局表示，已督導學校持續觀察班級學生感染情形，並進行相關衛教宣導，同時本局請學校妥適與學生及家長說明相關防制措施向家長與學生，以穩定班級，確保學生權益，請假學生學校將提供線上課程協助學生學習。