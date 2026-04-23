全台圖書館借閱 「被討厭的勇氣」5度榜首…文學小說變強勢原因曝光
國家圖書館今公布114年台灣閱讀風貌，去年全國公共圖書館借閱排行榜，以心理療癒、科技應對與高齡思維最受歡迎。經典著作《如何閱讀一本書》已累計入榜10次、《被討厭的勇氣》更5度蟬聯榜首，體現出讀者們強烈的自我理解需求。
國圖表示，語言文學方面，日系療癒小說強勢占下11席，反映讀者傾向透過文字尋求情緒安定與生活慰藉舉世皆然；同時，民眾也兼顧學習效能與心理調適，筆記學習與知識管理書籍成為主流，共13冊入榜。
此外，科技素養與人生規畫同樣受到關注，AI相關書籍已占自然科學類近3分之1，社會科學類則由過往的投資導向轉向重視退休規畫與老後生活，展現出高齡社會下的集體意識轉變。
國圖表示，民國114年全國公共圖書館進館人次持續攀升，國圖統計全年累計超過1億4600萬人次進入各地公共圖書館，較前一年度增加1500萬人次，成長11.41%。在辦證數量方面，全國累計辦證數已達2289萬張，成長2.14%，尤其在「一證通閱」服務的推動下，突破行政區域限制，有效促進跨縣市資源共享。
114年紙本圖書借閱仍持續往年熱度、電子書借閱量亦穩定維持近年高峰，呈現互補共榮的閱讀模式。國圖表示，在數位服務方面，網站資源使用次數突破11億次，驗證公共圖書館透過數位平台有效突破時空限制，大幅提升服務的可近性。
國圖表示，去年有許多新建圖書館，包含台中綠美圖新總館、東勢許良宇圖書館、溪東分館，以及桃園青埔智慧科技分館、雲林麥寮智慧圖書館等；台東縣立圖書館新總館也預計於今年4月正式啟用，標誌著台灣公共圖書館事業的全新里程。
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