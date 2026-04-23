科博館反毒特展 AI皮影戲動畫寓言故事揭毒害

國立自然科學博物館即日起舉行「有影在反毒」特展，其中推出AI皮影戲動畫，運用寓言故事揭示藥頭的假關懷、真利誘，還有多項科普知識，讓民眾分辨「藥」與「毒」一線差距。

國立自然科學博物館即日起至10月18日，在陽光過道展區展出「有影在反毒」。展覽名稱「有影」兼具台語「真的」之真實意涵與「影像光影」的視覺特色，運用鏡面反射、影子藝術、變形影像與逆透視技術，將「藥」與「毒」的一線之隔及抽象的毒害知識，轉化為具體可感的沉浸式視覺經驗。

科博館長黃文山今天告訴中央社記者表示，博物館透過「知識轉譯」以生動有趣的展示，將原本較為艱澀的反毒資訊轉化為各年齡層皆能產生共鳴的生命教育內容，讓正確的判斷力與防禦意識深入人心。

策展人、科博館展示組副研究員楊中信指出，特展融入多項互動式展具，介紹好奇心與同儕壓力常見的碰毒陷阱、拆解毒友常見的誘導話術等。更推出AI皮影戲動畫，運用寓言故事揭示藥頭「假關懷、真利誘」的操作手法。在「迷途」或「清醒」對比劇情，見證不同選擇所帶來的命運分歧。

展覽提供多項科普知識，教導觀眾辨識吸毒後的生理訊號。科博館提醒，藥品一旦脫離醫療目的濫用即成為毒品。常見的濫用物質有興奮劑、抑制劑與迷幻劑3大類，長期使用將導致大腦病變，產生如「大麻肺」與「K他命膀胱」等傷害 。