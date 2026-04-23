運動訓練權威管理和霸凌僅一線之隔 律師曝孩子1舉動恐是求救訊號

台師大自女足抽血案後，人本教育基金會日前與多名立委指控運動競技系再爆霸凌爭議。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，即使是成年人，面對這種權威環境時，也不見得能夠當場說「不」，這也是許多性騷擾的被害人在當下都無法反應的原因，更何況是未成年人？縱使已成年的大學生，不也發生之前台師大違反抽血的事件。

而運動社團的權威管理現象，王至德表示，在運動方面的表現常常是基於長久、辛苦的練習而來，而在體育隊的訓練上為了達到高強度的訓練，常常是採用權威式的、嚴格的管理訓練模式，與霸凌往往一線之隔。而隊員們一方面為了好的表現，一方面懼怕於權威，再加上可能每屆學長姊的傳承，使這種上下權威的模型更牢不可破，正常的教練、老師多還能掌握分寸，如果是一些特別的人當教練就可能發生類似的霸凌行為。

對於家長的警訊，王至德表示，有許多家長因為孩子喜歡運動，而送進各種校隊、運動社團，以為可以讓孩子發洩多餘精力，也可以發揮孩子的體育專長，卻不知有時居然是把推進霸凌的火坑，如果家長早知道會發生這種事的話，可能怎麼樣也不會把小孩送進這些球隊、校隊、運動社團裡。

王至德表示，其實在許多霸凌的個案裡，被霸凌的孩子都會有一些反應或是不正常的表現，這是孩子在向家長們發出的求救訊號，願意多花一點時間陪伴孩子的家長更有機會可以抓到這些訊號，至少可以避免霸凌情形的擴大與延續。「有時候讓孩子健康快樂長大，會比讓他在某個領域有非凡成就更重要」。