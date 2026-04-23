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魏明光新聞獎 聯合報闢建典範奪倡議獎

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
第一屆魏明光新聞獎昨揭曉得獎名單，聯合報共入圍一項探索獎、獲得一項倡議獎，聯合報執董項國寧（左四），以及得獎及入圍團隊合影。記者邱德祥／攝影
第一屆魏明光新聞獎昨揭曉得獎名單，聯合報共入圍一項探索獎、獲得一項倡議獎，聯合報執董項國寧（左四），以及得獎及入圍團隊合影。記者邱德祥／攝影

第一屆魏明光新聞獎昨揭曉，聯合報健康事業部以作品「超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐Knowledge to Action（ＫＴＡ）」奪下倡議獎。

「魏明光新聞獎」由政大新聞系校友魏明光捐助一千五百萬美元（約新台幣四點七億元）創立，獎項分為「倡議獎」及「探索獎」兩大類別，其中「倡議獎」由入選者提出具體的改革方案，目標是驅動社會進步與經營翻修。「探索獎」則是鼓勵新聞人進修提升專業力，走出台灣和國際接軌。

首屆共收到四十六件倡議獎、卅件探索獎等作品，共十九組深具社會影響力的計畫於第一階段脫穎而出，昨天公布決選成績，包括聯合報在內共有四項作品獲得「倡議獎」肯定。

聯合報健康事業部得獎理由為「台灣面臨超高齡社會與失智海嘯的危機，聯合報巧設失智預防包並輔以ＡＩ精準分眾，將媒體從倡議者轉為行動介入者，不僅點出當前媒體面臨公共衛生的挑戰，更昇華為提供解方的良劑，成功闢建新聞媒體在社群時代新典範。」

健康事業部營運長吳貞瑩表示，這次獲獎的最大意義在於肯定媒體在ＡＩ的衝擊之下，打破線性模式，真正去深究用戶需求，提供解決方案。希望在魏明光新聞獎計畫支持下，給予年輕新聞人更多資源。

另三個「倡議獎」得獎作品為台灣媒體觀察教育基金會「網路新聞自律機制與永續經營計畫」、公共電視「移居者的參與式新聞」，以及天下雜誌與FactLink跨域合作，解析社群機器人操控機制，深化社會對資訊操弄的理解。

至於「探索獎」，三立新聞部「凝視傷口，預見重生」深入敘利亞、以巴與烏克蘭等衝突現場；獨立記者鐘聖雄、林乃絹提出「衝突地區記者養成計畫」。在乎科技「創業型新聞」計畫，以及天下雜誌「廢棄物國際調查」。

聯合報健康事業部 聯合報

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