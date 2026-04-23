市場缺工 政府睜一隻眼閉一隻眼
不少學生利用暑假、學期間到業界實習，卻屢傳出被企業當作廉價勞工使喚。全教總高中職主委巫彰玫建議，只要學生實習遇到廠商不當苛刻、違法對待就該跟學校反映，畢竟學校跟廠商是合作單位，學校若消極處理，再嘗試對外求助，否則只能默默承受。
一名私校知情人士表示，科大實習多為必修，有些產業如科技業，因人力需求較高，提供有薪實習，但也有約三成是無薪。
該人士提到，雖然表定產專班等都有規範一周實習時數，但有時廠商會遇到假日要趕單、加班等狀況，導致專班近年會出現超時工作等問題，根本狀況在於台灣中低階勞力市場大量缺工，總要有人力填補，政府也是睜一隻眼、閉一隻眼。
亞洲大學經營管理學系助理教授陳崇昊則認為，不同科系實習狀況仍有差異，例如社工與諮商輔導，因案件性質，工時較彈性，餐飲業則確實常出現延長工時或補時情形，但多數會以補休處理，學校也會透過定期訪視與通報機制，協助學生反映問題並可申請轉換實習單位。
勞動部勞動關係司長王厚偉表示，當學校跟企業洽談校外實習時，學校有很大責任要求企業遵守實習相關的規範，教育部現行訂有相關措施、自我檢核機制，可供學校、實習學生做判斷。
他強調，學生校外實習時，企業是否行使指揮監督權、要求提供勞務，是純學習性質，還是純勞動，必須視個案事實認定。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。