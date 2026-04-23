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市場缺工 政府睜一隻眼閉一隻眼

聯合報／ 記者柯美儀許維寧葉冠妤／台北報導

不少學生利用暑假、學期間到業界實習，卻屢傳出被企業當作廉價勞工使喚。全教總高中職主委巫彰玫建議，只要學生實習遇到廠商不當苛刻、違法對待就該跟學校反映，畢竟學校跟廠商是合作單位，學校若消極處理，再嘗試對外求助，否則只能默默承受。

一名私校知情人士表示，科大實習多為必修，有些產業如科技業，因人力需求較高，提供有薪實習，但也有約三成是無薪。

該人士提到，雖然表定產專班等都有規範一周實習時數，但有時廠商會遇到假日要趕單、加班等狀況，導致專班近年會出現超時工作等問題，根本狀況在於台灣中低階勞力市場大量缺工，總要有人力填補，政府也是睜一隻眼、閉一隻眼。

亞洲大學經營管理學系助理教授陳崇昊則認為，不同科系實習狀況仍有差異，例如社工與諮商輔導，因案件性質，工時較彈性，餐飲業則確實常出現延長工時或補時情形，但多數會以補休處理，學校也會透過定期訪視與通報機制，協助學生反映問題並可申請轉換實習單位。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，當學校跟企業洽談校外實習時，學校有很大責任要求企業遵守實習相關的規範，教育部現行訂有相關措施、自我檢核機制，可供學校、實習學生做判斷。

他強調，學生校外實習時，企業是否行使指揮監督權、要求提供勞務，是純學習性質，還是純勞動，必須視個案事實認定。

實習 教育部 科大

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