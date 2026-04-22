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學生實習亂象一籮筐？教授分享現況：不同科系間存在差異

聯合報／ 記者柯美儀許維寧／台北即時報導
台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟22日召開記者會，揭露現行實習制度不合理案例。圖／記者柯美儀攝影。
台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟22日召開記者會，揭露現行實習制度不合理案例。圖／記者柯美儀攝影。

台灣勞工陣線協會等民間團體22日共同召開記者會，發布有關實習的問卷調查，結果顯示學生在實習期間有超時工作、無薪加班等問題。有教授分享學生實習現況，表示不同科系實習狀況仍有差異，可見各領域在工時安排、實務並不一致。

台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟於2026年3月26日至4月21日進行「你覺得實習是學習，還是勞動？」問卷調查，共回收550份有效樣本，揭露多起不合理案例，包括每日工時超過十小時、無薪加班及假日出勤等情形。

亞洲大學經營管理學系助理教授陳崇昊以管理學院為例表示，學生多被安排至銀行、旅行社等產業實習，學校會先行篩選企業並協調實習待遇，部分提供薪資，部分則以津貼方式發放，實習時數每月不超過160小時、每學期約720小時，並由校內實習委員會負責監督。

他指出，不同科系實習狀況仍有差異，例如社工與諮商輔導因案件性質工時較彈性，餐飲業則較常出現延長工時或補時情形，但多數會以補休方式處理，學校也會透過定期訪視與通報機制，協助學生反映問題並可申請轉換實習單位。

一名私校知情人士表示，科大實習多為必修，有些產業如科技業因人力需求較高而提供有薪實習，但也有約三成無薪。至於超時加班問題，雖然表定產專班等都有規範一周實習時數，但有時廠商會遇到如假日要趕單、加班等狀況，其實不少外籍生都願意加班多做，但前提是廠商要願意給薪。而專班近年延伸出如超時工作等問題，根本狀況在於台灣中低階勞力市場大量缺工，總要有人力填補，政府自然也是睜一隻眼閉一隻眼。

全教總高中職主委巫彰玫建議，只要學生實習遇到廠商不當苛刻、違法對待就該跟學校反應，畢竟學校跟廠商是合作單位，學校若消極處理，再嘗試對外求助，否則只能默默承受。

實習 科系 科大

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