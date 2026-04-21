臺東縣立圖書館4/22正式開館｜把山海意象寫進閱讀日常，東岸全新文化地標正式啟用

4月22日，臺東縣立圖書館正式開館，這座歷經14年規劃與打造的全新閱讀空間，終於以嶄新面貌迎接民眾。圖書館樓地板面積達3450坪，地上4層、地下1層，並以全齡圖書館為核心規劃，涵蓋親子閱讀區、樂齡報刊區、青少年閱讀區與自修區，不只是借書看書的地方，更是屬於臺東鄉親的公共生活場域。

新館最受矚目的亮點，在於建築與空間設計將臺東山巒、山嵐與自然地景轉化為閱讀語彙，讓人一踏入館內，便能感受到臺東獨有的開闊與溫度。從挑高明亮的閱讀空間、木質調性的舒適氛圍，到縱深延展的書牆與閱讀角落，處處展現細膩的空間美學，也讓不少試營運期間搶先參觀的民眾驚呼「太漂亮了」，甚至形容像走進五星級大廳般的閱讀場域。

除了空間升級，臺東縣立圖書館也同步讓閱讀想像更貼近不同世代需求。親子可以在友善空間中共讀，學生與上班族能在自修區中沉澱學習，青少年也有更符合興趣與習慣的閱讀區域。再加上公共藝術作品《織知》亮相，整座圖書館不只是知識載體，更成為文化、美感與生活交會的新節點。對臺東而言，這不僅是一座新圖書館的啟用，更象徵城市文化能量的再升級。

4月22日正式開館這一天，邀請民眾親自走進臺東縣立圖書館，感受閱讀如何與土地、光線與日常重新連結。這裡不只是新的打卡地標，更是一處能讓人放慢腳步、重新靠近知識與生活的文化新所在。

圖書館外觀。 圖／臺東縣政府文化處提供

圖書館外觀。 圖／臺東縣政府文化處提供

圖書館縱谷區。 圖／臺東縣政府文化處提供

圖書館樂齡報刊區。 圖／臺東縣政府文化處提供