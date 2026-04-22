落實ESG台南書香送暖 台灣數位光訊捐逾2000本書助弱勢

台灣數位光訊科技為響應聯合國「423 世界閱讀日」，今前往台南永康區台南市自閉症關懷協會附設星樂森林日間作業所，將今年所募集逾2000本書籍全捐出，累計5年來業者已捐出逾9000本，進一步落實ESG願景。

捐贈儀式由自閉症協會學員表演揭開序幕，現場邀集台數科代表及多位來賓參與，在溫暖與感動氛圍中完成捐贈，希望為孩子帶來更多學習與成長機會。

台南市副市長姜淋煌、社會局長郭乃文、市議員蔡麗青、李鎮國、台數科集團營運長鄭詠心等人出席捐贈儀式，鄭詠心表示，每一本到達孩子手中的書，都可能成為改變未來的起點，台數科不只是送出資源，更是在傳遞一份「有人在乎你」的陪伴，讓這份書香成為連結企業與社區最溫暖橋梁。

台南市自閉症關懷協會理事長郭涵妤表示，對星兒（自閉症學員）來說，學習往往需要更多時間與反覆練習，而閱讀是一個很重要的媒介。未來也會將募集書櫃將這次獲贈逾2000本書籍放在協會外面，開放給附近民眾閱讀傳遞書香，讓大家一起來感受這份來自台數科的愛。

台數科指出，2022年啟動「愛的傳書」計畫以來，透過募集民眾家中閒置二手童書與青少年書籍，轉贈給在地社福團體，募集書籍數量逐年增加；2022年為630本書籍，今年 2026年2426本，累計總共募集逾9000本，透過書籍陪伴，讓閱讀成為理解世界橋梁，期盼發揮落實ESG精神，透過企業、社區與民眾共同參與，讓閱讀成為連結彼此橋梁。

落實ESG台南書香送暖，台灣數位光訊今捐逾2000本書助弱勢。記者謝進盛／翻攝

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