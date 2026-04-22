恐「再添一把火」？教團憂兒少權法修法壓教權 衛福部：非僅針對校園

教團憂心「兒少權法」修法明確化虐待樣態，恐壓縮教權。衛福部社家署長周道君今天表示，修法沿用國際公約概念，適用範圍涵蓋家庭與補習班等各場域，將持續蒐集各界意見。

「兒童及少年福利與權益保障法」已15年未大修，衛生福利部社會及家庭署昨天預告修正草案，反映近年社會關注議題，條文數也大幅增加到165條，並將「身體暴力、精神暴力與不當對待」明確納入禁止條款，同時大幅放寬罰則。

但草案內容引發教育團體憂心，認為仍有許多不足。全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布新聞稿指出，現今校園已陷入濫訴、小案大辦的風聲鶴唳之中，兒少權法草案恐「再添一把火」，以保障兒少權益之名，進一步打壓教師勞動條件與教學空間。

對於教團疑慮，社家署長周道君下午告訴中央社記者，草案中的不當對待行為樣態分類，主要是引用聯合國「兒童權利公約」（CRC）的國際標準，並將其延伸至國內法，具備一定脈絡。

周道君指出，可以理解教師團體的顧慮跟想法，但應回過頭來看，修法是為了營造正向兒少環境，且相關規定並非僅針對校園、學校教師，而是適用於所有兒少活動場域，包含家庭、營隊、補習班等，都用同一套基準思考

目前草案尚處於預告階段，周道君強調，對於教師團體及各界的顧慮，衛福部願意在後續整理條文時納入通案考量。

此外，針對外界關注修正草案未明確規範「社工注意義務標準」，恐導致專業責任界線模糊。周道君表示，外界討論多受近日相關司法判決影響，但該案目前僅為一審判決，是否成為未來司法通案仍需持續觀察。

周道君說，衛福部正積極與社工界展開討論，針對司法判決後的實務執行面與專業保障進行研議，尋求相對應的因應措施。