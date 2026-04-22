兒保修法若以保護之名打壓教師權益 親師生註定三輸

針對一名曾接受感化教育處遇之未成年少年，在學籍轉銜過程中，竟被安排與被害人就讀同一所學校一事，國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔今日共同舉行記者會，痛批不應該發生的事為何會發生？責任究竟在哪裡？並要求相關機關在一個月內，提出制度改進方案，避免同樣的事再次發生。

2026-04-22 15:16