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蓬萊米命名百年 台日農業專家陽明山插秧紀念

中央社／ 台北22日電

今年是蓬萊米命名滿100週年，農業部今天在陽明山竹子湖原種田舉行「蓬萊米百年紀念插秧典禮」，來自日本的農業專家與當年培育蓬莱米的日本技師末永仁的外曾孫也一同參與。

農業部次長胡忠一說，蓬萊米是由日本的品種培育而來，在1926年被命名，之前台灣都是食用在來米，日本人來台灣後不習慣，就從日本引進日本品種種植，但因台灣較熱，並不成功，後來發現在竹子湖的環境像日本九州，適合種植日本稻，成為培育基地，開始推廣，但到了平地仍易得稻熱病。

胡忠一說，後來由一位日本技師末永仁將2個日本稻米品種交配，並縮短育種時間，結果證實能成功在台灣種植，末永仁後來也曾擔任台中州立農事試驗場（台中農改場前身）主任，日本總督就將在台灣改良過的日本稻米稱為蓬萊米，後來台灣的農業團隊也陸續研發出各品種蓬萊米，台灣人也逐漸改吃蓬萊米，今天的活動象徵飲水思源的初心。

農業部也邀請北海道大學及日本國立遺傳學研究所學術參訪團，一起插秧，致敬前輩的研發精神。

末永仁的外曾孫久島紘樹也親自下田插秧，他說，從小就常聽祖母提起外曾祖父在台灣培育蓬萊米的故事，外曾祖父很早就下田，晚上還認真研究育種，祖母希望他要學習外曾祖父的精神，所以他一直覺得他與台灣有很深的聯結，他小時候就在學校的課程體驗過種稻，但今天在台灣插秧，會想到外曾祖父，有特殊意義。

久島紘樹說，他15年前首度來台灣，至今已7次，他還記得第1次吃到蓬萊米時，內心很感動。

台灣人 農業部 稻米 日本

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