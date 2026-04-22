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廚餘處理恐讓營養午餐品質「縮水」 彭啓明：正跟教育部研議對策

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立委黃秀芳。記者葉冠妤/攝影
立委黃秀芳。記者葉冠妤/攝影

9月起，全台22縣市將全面實施公私立國中小學「免費營養午餐」。立委黃秀芳今質詢時擔憂，明年將禁廚餘養豬，再加上地方政府實施營養午餐免費，未來團膳業者一併要處理廚餘，若地方經費有限，恐會導致食材品質「縮水」，環境部長彭啓明也說有發現問題，正在跟教育部討論對策。

環境部今於立院社福及衛環委員會進行「我國氣候變遷調適現況檢討與全球調適目標接軌之推動情形」報告，並備質詢。

黃秀芳指出，全台每天生產廚餘2115公噸，其中四分之一來自學校營養午餐。以彰化縣營養午餐為例，由縣府編預算，外包餐盒國小一餐50、國中55元，若學校有自己的廚房會更便宜。

她進一步說，過去團膳廠商處理廚餘，可以交給廚餘業者來收去餵豬，但之後將禁止廚餘養豬，變成團膳業者要自行處理廚餘，搞不好會從原本50元餐費預算裡挪出5元來處理廚餘，造成營養午餐食材縮水、品質變差，這會是很嚴重的問題。

彭啓明表示，環境部有發現問題，但各縣市爭相喊營養午餐免費後，日後變成地方政府自己出營養午餐錢，也必須自行編列編廚餘處理費用，地方政府願意編營養午餐預算，但後端的廚餘處理費用就很難說，但地方出錢，變成地方責任，教育部著墨的空間跟力道變少，環境部正在跟教育部一起想辦法。

環境部 教育部 彰化縣 營養午餐 免費

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