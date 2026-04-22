台南課輔鐘點費六都墊底 教師工會籲調升：否則不排除拒上

因應教育部調整高中以下教師鐘點費政策，全台各縣市政府調整國中課後輔導鐘點費至540元，台南市調升至500元，六都最低。南市多位議員今與台南市教育產業工會開記者會，向教育局爭取調漲國中課後鐘點費，工會更提出3項訴求，呼籲教育局切勿漠視教師勞動價值，否則不排除拒上課輔。

南市教育產業工會表示，對比其他縣市，台北已規畫調升至600元，其餘如新北、桃園、高雄等14縣市均已達成540元共識，台南500元不僅是六都之末，更是全國後段班，對台南教師的專業與付出，無疑是一種嚴重貶損，更讓6成教師對國中課後輔導感到參與意願降低，若維持現狀，將有8成教師不願在課輔授課。

「台南老師要求的不是特權，而是應有公平與尊重！」，工會理事長陳葦芸說，工會提出3項訴求，包含今年7月暑假起課輔鐘點費調升至540元；第八節或寒暑輔課程應尊重教師授課意願；應研議將鐘點費提高至加班費水準，呼籲台南別成為全台最虧待老師的城市。

教育局表示，今年1月教育部宣布將課程教師鐘點費由378元調高至455元後，在兼顧教師權益與家長負擔後，台南在2月4日發布自114學年度第二學期起，調整課後課業輔導教師授課鐘點費區間，由360元至450元調高為455元至500元，調增幅度已達11%。

教育局說，因國中課後課業輔導費是由家長付費，在教育部調整上課期間教師鐘點費20%後，已先調升課後輔導課鐘點費11%，後續是否再調高鐘點費須同時考量教師權益與家長負擔，將彙整各方意見與相關數據，並透過相關人員會議凝聚共識，妥適研議調整方案。