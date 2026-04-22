快訊

「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

一度站上3萬8！台股收漲273點 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

聽新聞
0:00 / 0:00

台南課輔鐘點費六都墊底 教師工會籲調升：否則不排除拒上

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市多位議員今與台南市教育產業工會開記者會，向教育局爭取調漲國中課後鐘點費，工會更提出3項訴求，呼籲教育局切勿漠視教師勞動價值，否則不排除拒上課輔。記者萬于甄／攝影
台南市多位議員今與台南市教育產業工會開記者會，向教育局爭取調漲國中課後鐘點費，工會更提出3項訴求，呼籲教育局切勿漠視教師勞動價值，否則不排除拒上課輔。記者萬于甄／攝影

因應教育部調整高中以下教師鐘點費政策，全台各縣市政府調整國中課後輔導鐘點費至540元，台南市調升至500元，六都最低。南市多位議員今與台南市教育產業工會開記者會，向教育局爭取調漲國中課後鐘點費，工會更提出3項訴求，呼籲教育局切勿漠視教師勞動價值，否則不排除拒上課輔。

南市教育產業工會表示，對比其他縣市，台北已規畫調升至600元，其餘如新北桃園、高雄等14縣市均已達成540元共識，台南500元不僅是六都之末，更是全國後段班，對台南教師的專業與付出，無疑是一種嚴重貶損，更讓6成教師對國中課後輔導感到參與意願降低，若維持現狀，將有8成教師不願在課輔授課。

「台南老師要求的不是特權，而是應有公平與尊重！」，工會理事長陳葦芸說，工會提出3項訴求，包含今年7月暑假起課輔鐘點費調升至540元；第八節或寒暑輔課程應尊重教師授課意願；應研議將鐘點費提高至加班費水準，呼籲台南別成為全台最虧待老師的城市。

教育局表示，今年1月教育部宣布將課程教師鐘點費由378元調高至455元後，在兼顧教師權益與家長負擔後，台南在2月4日發布自114學年度第二學期起，調整課後課業輔導教師授課鐘點費區間，由360元至450元調高為455元至500元，調增幅度已達11%。

教育局說，因國中課後課業輔導費是由家長付費，在教育部調整上課期間教師鐘點費20%後，已先調升課後輔導課鐘點費11%，後續是否再調高鐘點費須同時考量教師權益與家長負擔，將彙整各方意見與相關數據，並透過相關人員會議凝聚共識，妥適研議調整方案。

台北 桃園 新北

延伸閱讀

教師荒嚴重！北市7月起調升國高中課後教師鐘點費

率全台之先 竹市府宣布調升兒童課後照顧鐘點費20%

員額控管太嚴？議員批台南教師返鄉任教好難 市府：少子化需管控

相關新聞

以實習之名補缺工？勞團曝學生工時超過10小時、無薪加班淪免費人力

為促進知識與實務經驗的累積，台灣大專院校長期透過校外實習制度，安排學生進入職場進行學習。然而，在缺乏明確規範與有效監督的情況下，「假實習、真工作」爭議頻傳。台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟今（22）日召開記者會，指出現行實習制度與實務運作落差明顯，不少實習內容與學習脫節、低薪甚至無薪，甚至有「以實習之名補缺工」情況，呼籲政府推動制度改革。

廚餘處理恐讓營養午餐品質「縮水」 彭啓明：正跟教育部研議對策

9月起，全台22縣市將全面實施公私立國中小學「免費營養午餐」。立委黃秀芳今質詢時擔憂，明年將禁廚餘養豬，再加上地方政府實施營養午餐免費，未來團膳業者一併要處理廚餘，若地方經費有限，恐會導致食材品質「縮水」，環境部長彭啓明也說有發現問題，正在跟教育部討論對策。

台南課輔鐘點費六都墊底 教師工會籲調升：否則不排除拒上

因應教育部調整高中以下教師鐘點費政策，全台各縣市政府調整國中課後輔導鐘點費至540元，台南市調升至500元，六都最低。南市多位議員今與台南市教育產業工會開記者會，向教育局爭取調漲國中課後鐘點費，工會更提出3項訴求，呼籲教育局切勿漠視教師勞動價值，否則不排除拒上課輔。

家長刪除小孩Roblox「盼找回學習熱情」 反對派：強制手段埋3隱憂

近日一名家長在Threads發文表示，已刪除孩子長期遊玩的遊戲《Roblox》，儘管孩子當場痛哭，仍希望藉此讓孩子「找回對所有事物的學習熱情」。貼文曝光後，引發大批網友留言討論，掀起親子教養與數位娛樂的激烈論戰。

兒保修法若以保護之名打壓教師權益 親師生註定三輸

《兒童托育服務法》三讀通過後，「監管雲」即將上路，衛福部又預告修正《兒童及少年權益保障法》，引發教師與教保團體強烈反彈，本周日數十個教保團體將上街前往立法院抗議；面對兒少法修法，教師團體也立刻出現反彈聲浪，要求勿讓「兒少權益保障」變成「教師權益侵害」，雖然兩個法令都是站在兒少保護的立場，但是法令就如同雙面刃，最怕的就是惡化教學與教保環境，造成親師生三輸。

奧運體操教練霸凌學生？翁士航喊冤 家長到場力挺

人本教育基金會昨天與多名立委指控台師大體操隊教練翁士航、麥劉湘涵對體操隊成員以及「小師大」小學員涉嫌霸凌與性平事件，不過翁士航昨否認有霸凌，更強調性平事件的指控是子虛烏有，目前案件進入法定救濟與調查程序，呼籲在調查結果公布前勿片面抹黑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。