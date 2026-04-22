兒少權修法草案 教團憂有許多不足

「剴剴案」引發社會關注，衛生福利部21日預告「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案。教育團體點出未明文社工義務、影響教師勞動條件等不足處，期盼政府回應民意並改善。

兒少權法已15年未大修，衛福部21日預告修正草案，反映近年社會關注議題，條文數也大幅增加到165條，並首次將「兒童及少年工作證」制度納入，未來只要從事會接觸18歲以下兒少工作者都須申請。

不過，教育團體仍認為草案有許多不足之處。國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，草案仍未明文社工的注意義務標準，雖把虐待行為態樣寫得更清楚，卻沒有處理第一線社工在何種跡象出現時必須提高警覺、何時必須通報、何時必須啟動督導複核。這代表法律把風險樣態寫得更細，卻沒有把專業責任界限寫得更清楚。

王瀚陽表示，草案並非沒有進展，但最關鍵的核心沒有修到位，缺漏還包括高風險案件升級處理機制仍未入法、跨機關資訊共享的法律基礎仍然不足、重大兒虐與兒少死亡事件檢討機制仍未法制化、委外體系的責任鏈仍未寫清楚、起訴前專業審查機制仍然空白等。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天也發布新聞稿指出，草案第72條將「身體暴力、精神暴力與不當對待」明確納入禁止條款，第146條更大幅放寬罰則，即使「情節尚非重大」仍處以新台幣6000至6萬元罰鍰。

全教總擔心，現今校園已陷入濫訴、小案大辦的風聲鶴唳之中，兒少權法草案恐「再添一把火」，以保障兒少權益之名，進一步打壓教師勞動條件與教學空間。

全教總呼籲跨部會協商，並納入教師組織意見，平衡兒少權益與教師專業自主及勞動條件。