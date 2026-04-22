以實習之名補缺工？勞團曝學生工時超過10小時、無薪加班淪免費人力

為促進知識與實務經驗的累積，台灣大專院校長期透過校外實習制度，安排學生進入職場進行學習。然而，在缺乏明確規範與有效監督的情況下，「假實習、真工作」爭議頻傳。台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟今（22）日召開記者會，指出現行實習制度與實務運作落差明顯，不少實習內容與學習脫節、低薪甚至無薪，甚至有「以實習之名補缺工」情況，呼籲政府推動制度改革。

為了解社會大眾對實習制度的實際看法，台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟於2026年3月26日至4月21日進行「你覺得實習是學習，還是勞動？」問卷調查，共回收550份有效樣本，其中72.7%受訪者表示曾有實習相關經驗。調查結果顯示，僅15%認為實習應以學習為主；相較之下，高達73.2%認為實習屬於「學習與工作各半」或「本質上就是工作」，反映社會對實習的認知已由單純教育學習，逐漸轉向具有實質勞務產出的性質。

在相關經驗中，許多人面臨「固定工時（如8小時）」、「領取薪資」及「由主管直接管理」等狀況，實習樣態與一般僱傭關係高度重疊，顯示實習在實務上已接近勞動關係。同時，近7成指出「薪資過低或甚至無薪」為常見情況，反映實習不僅是學習安排，也涉及勞動給付不足問題。

此外，問卷也揭露多起不合理案例，包括每日工時超過10小時、無薪加班及假日出勤等情形，甚至有實習內容與專業無關，僅從事打掃、組裝或店務等工作，被視為廉價或免費人力使用。另有受訪者反映須繳交高額實習費，卻從事與學習無關工作，並出現不合理排班、權力壓迫及安全保障不足等問題，這些經驗顯示現行實習制度在缺乏監督與保障下，已出現制度性失衡，學生權益面臨風險。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長王世欽表示，近年隨著僑生專班人數大幅成長，外籍建教生已成為多數，但現行制度對其保障仍偏向消極，不少實習內容與學習脫節，出現低薪甚至無薪，甚至「工作內容與專業無關」，學校與實習場域之間也缺乏實質連結，學生缺乏保障，部分工作場域「以實習之名、行補缺工之實」，呼籲政府全面檢討現行建教與實習制度。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋則說，當前實習樣態日益多元，但政策上仍企圖將其視為「教育延伸」，忽視了早已存在的勞動事實，學生已具勞動特徵卻未受相應保障，形成制度缺口。

國立政治大學法學院副教授林佳和從法律角度指出，實習是否構成勞動關係，應依實際情況個別判斷，不會因冠上教育名義而當然排除，若實習過程中存在指揮監督及勞務提供等要件，即可能已屬勞動關係。

林佳和指出，教育部頒行的《專科以上學校產學合作實施辦法》主要規範課程延伸實習，對與課程無關的實習缺乏規範，形成制度漏洞。即便未被認定為勞工，學生仍應享有基本安全與學習保障，例如許多國家早已對非勞工身分的實習醫師、護理學生提供勞動保護，但在21世紀的台灣仍無蹤影，建議建立明確的學校、企業與學生三方權責，以及完善的監督與申訴機制。