教育部數位學習平台 新增酷英檢、築學網

教育部推動「教育體系身分認證服務」，讓師生使用單一帳號，就能快速登入多個學習平台，今年度新增介接「酷英檢」與「築學網」，擴展教學應用範圍。

數位學習平台眾多，師生難以記住所有的帳號和密碼，也會擔心個資外洩和網路安全性。

教育部推動「教育體系身分認證服務」，大幅降低師生記憶個別平台帳密的負擔，近年除公部門的平台外，也邀請民間團體的教育服務申請介接，讓資源更加整合。

教育部今天發布新聞稿指出，平台採用「單一登入」（SSO）技術，使用者僅須透過一組帳號密碼，即可跨平台存取授權範圍內的各項服務。

對於管理單位而言，集中式的帳號管理機制，能大幅減輕各個系統獨立維護資料的負擔；當人員身分變動時，管理者能即時調整權限，確保資料的一致與正確。

目前平台的服務範圍，除新增的酷英檢、築學網外，也廣泛涵蓋教育部數位資源，如因材網、CoolEnglish；民間教學平台PaGamO、均一、學習吧等；以及雲端教學工具，如微軟Office 365、GoogleWorkspace和各大教科書資源。