聽新聞
0:00 / 0:00
教育部數位學習平台 新增酷英檢、築學網
教育部推動「教育體系身分認證服務」，讓師生使用單一帳號，就能快速登入多個學習平台，今年度新增介接「酷英檢」與「築學網」，擴展教學應用範圍。
數位學習平台眾多，師生難以記住所有的帳號和密碼，也會擔心個資外洩和網路安全性。
教育部推動「教育體系身分認證服務」，大幅降低師生記憶個別平台帳密的負擔，近年除公部門的平台外，也邀請民間團體的教育服務申請介接，讓資源更加整合。
教育部今天發布新聞稿指出，平台採用「單一登入」（SSO）技術，使用者僅須透過一組帳號密碼，即可跨平台存取授權範圍內的各項服務。
對於管理單位而言，集中式的帳號管理機制，能大幅減輕各個系統獨立維護資料的負擔；當人員身分變動時，管理者能即時調整權限，確保資料的一致與正確。
目前平台的服務範圍，除新增的酷英檢、築學網外，也廣泛涵蓋教育部數位資源，如因材網、CoolEnglish；民間教學平台PaGamO、均一、學習吧等；以及雲端教學工具，如微軟Office 365、GoogleWorkspace和各大教科書資源。
【編輯推薦】
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。